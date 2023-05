Empresas com boas práticas voltam a ser premiadas

O EnterPRIZE |Prémio Europeu de Sustentabilidade é uma iniciativa da Tranquilidade | Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO, que conta com a EY como knowledge partner. O júri da iniciativa é composto por destacadas personalidades independentes que conhecem a fundo o tecido empresarial nacional.

Depois de uma 1.ª edição com grande adesão das pequenas e médias empresas a atuar em Portugal, cada vez mais orientadas para práticas de sustentabilidade, este ano a Tranquilidade quer ultrapassar as quase 500 candidaturas recebidas em 2022.

O processo de candidatura é extremamente simples. Basta entrar no site da iniciativa tranquilidadepme.com e fazer a candidatura online.

O Prémio decorre em simultâneo em nove países onde o Grupo Generali está presente. De entre as PME com melhores práticas de sustentabilidade distinguidas na final em Portugal, é eleita a PME "herói de sustentabilidade", que representará Portugal na cerimónia final em Bruxelas, a 28 de novembro, com a presença de representantes da Comissão Europeia diretamente ligados ao mundo das PME.

2023 também tem prémios para a sustentabilidade social

Este ano, além da sustentabilidade ambiental, as empresas podem submeter iniciativas e projetos de sustentabilidade social, ou que aliem ambos os pilares.

Todas as vertentes da sustentabilidade devem ser vistas sob o prisma do impacto social e económico positivo para o planeta, as pessoas e as comunidades onde as empresas se inserem: pela sua capacidade de gerar emprego e remunerar os colaboradores de forma justa, e investir em processos produtivos sustentáveis.

A vida na Terra deve ser pensada a longo prazo para termos um planeta habitável por muitas mais gerações. Além de distinguir, premiar e dar visibilidade às pequenas e médias empresas com melhores práticas de sustentabilidade, o objetivo deste Prémio é inspirar as PME na via da sustentabilidade e incentivar modelos de negócio que aliem inovação, práticas sustentáveis e rentabilidade.

Motivo de orgulho

A 1.ª edição da iniciativa foi um êxito que deixou os responsáveis da Tranquilidade satisfeitos e orgulhosos.

Jorge Martins, diretor comercial Norte da Tranquilidade | Generali, relembra que, no ano passado, a PME distinguida como ‘herói de sustentabilidade’ a nível nacional saiu do Norte: "A Belcinto apresentou um projeto de sustentabilidade notável. Também para cá veio uma menção honrosa, com um projeto da Promecel, empresa industrial orientada para processos sustentáveis. Temos uma responsabilidade acrescida no Norte, onde muitos dos nossos clientes já conhecem este Prémio, mas queremos que os não clientes também participem. Acreditamos que a sustentabilidade é a única via para o futuro e as PME, que são a maioria das empresas em Portugal, são quem faz a diferença e também podem ajudar a mudar mentalidades."

Por sua vez, Fernando Santana, diretor comercial da Tranquilidade da região Centro e da Açoreana, nos Açores, e a sua equipa, estão "100% empenhados" em envolver o maior número possível de PME na iniciativa". "Temos nas nossas regiões muitas e boas empresas, com negócios que impactam a sustentabilidade, um dos pilares centrais do nosso grupo e a chave para o futuro. Estamos orgulhosos por o ‘herói de sustentabilidade’ de 2022, que representou Portugal em Bruxelas, em 2022, ser da região Centro: a AlgaPLUS apresentou um importante projeto de economia do mar, de que vamos continuar a ouvir falar. Por tudo isto, o desafio é hoje maior para nós."

Já Ana Marques, diretora comercial Sul da Tranquilidade | Generali, recorda que em 2022 houve "várias empresas sediadas no Sul na shortlist", mas este ano o objetivo é "envolver mais empresas região e levá-las bem mais longe". "Além de existir entre nós, diretores comerciais, uma competição saudável, temos também, e acima de tudo, uma responsabilidade pro?ssional e para com a sociedade, para com as nossas comunidades e com as gerações futuras. Trabalhamos com decisores de empresas clientes e agentes, temos a obrigação de despertar consciências e de promover o conhecimento deste tema", alerta e continua: "Com as ferramentas que temos no Grupo Generali, a nossa responsabilidade enquanto Equipa Comercial Sul, passa por ajudarmos todos neste caminho mais sustentável."