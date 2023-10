Mais de 500 PME portuguesas apresentaram projetos de sustentabilidade

O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME tem como grande objetivo apoiar e incentivar as PME em Portugal no caminho da transformação para a sustentabilidade, reconhecendo as melhores práticas que aliam competitividade e sustentabilidade. Nesta sua segunda edição, esta iniciativa alargou o foco para além da sustentabilidade ambiental e passou a abranger também a sustentabilidade social.

Neste contexto, os fatores valorizados na avaliação das candidaturas deste ano foram, na vertente ambiental, a empresa candidata ter uma atividade economicamente sustentável, escalável e replicável, com um modelo de negócio que combine competitividade e respeito pelo ambiente, e que promova uma economia ambientalmente neutra e a transição para a economia circular. Outros fatores valorizados nesta vertente foram a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e que contribuam para a redução do consumo de energia ou a emissão de CO2, a implementação de práticas que recuperem a biodiversidade, os ecossistemas e os recursos naturais e o potencial de transformação, bem como a capacidade de aportar inovação e mudança.

33% reportam impacto ambiental e social

Na vertente social, foi valorizada a promoção da igualdade e crescimento inclusivo, o apoio a estilos de vida sustentáveis e ao bem-estar, o respeito pelos direitos humanos, a promoção de condições de trabalho condignas e de novas formas de trabalhar. A promoção da saúde física e mental e o fomento da igualdade e não discriminação também foram considerados. Refira-se que as mais de 500 candidaturas recebidas nesta edição, de todo o território continental e ilhas, superaram o objetivo estabelecido para 2023. Nestas candidaturas, 52% das empresas reportaram projetos com impacto ambiental e 15% projetos com impacto social. 33% das candidaturas tinham a vertente ambiental e social.

12 finalistas

Recorde-se que o SME EnterPRIZE é uma iniciativa da Generali Tranquilidade, em associação com o Correio da Manhã e a Sábado (Grupo Cofina Media), e que conta com a EY como "knowledge partner", sendo esta consultora responsável pela metodologia, receção e análise das candidaturas. Assim, as mais de 500 candidaturas iniciais foram objeto de uma primeira análise por uma equipa da EY, que apoiou o trabalho de análise do júri.

Nesta segunda fase, já foram escolhidos 12 projetos finalistas pelo júri altamente qualificado. Desta dúzia de projetos saíram duas menções honrosas e um vencedor. A empresa vencedora recebe seguros e serviços da Tranquilidade avaliados em 15 mil euros e também uma forte exposição mediática e publicitária nos meios do Grupo Cofina Media.

Júri prestigiado

Refira-se que o júri é constituído por um grupo de personalidades independentes, figuras destacadas da área empresarial, académica, associativa e governamental, com provas dadas na área da sustentabilidade. Fazem parte do júri da iniciativa: Alberto Castro, economista e professor, Católica Porto Business School; Alexandra Azevedo, presidente da Direção Nacional, Quercus; Gonçalo Salazar Leite, professor convidado, Católica Lisbon SBE; Isabel Capeloa Gil, reitora, Universidade Católica Portuguesa; João W. Meneses, secretário-geral, BCSD Portugal; Joaquim Macedo de Sousa, diretor executivo, HIESE – Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos; Jorge Portugal, diretor-geral, COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação; Luís Veiga Martins, associate dean e diretor de Sustentabilidade, Comunity Engagement & Sustainable Impact, Nova School of Business and Economics; Luísa Schmidt, socióloga, ICS – UL e coordenadora do OBSERVA – Observatório de Ambiente, Território e Sociedade; Margarida Couto, presidente, GRACE – Empresas Responsáveis; Nelson Lage, presidente do Conselho de Administração, ADENE - Agência Portuguesa da Energia; Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo, IAPMEI; Nuno Lacasta, presidente do Conselho Diretivo, APA – Agência Portuguesa do Ambiente; e Nuno Mangas, presidente, COMPETE 2020.





O vencedor português desta segunda edição irá marcar presença na final europeia da iniciativa, que junta os vencedores do prémio dos dez países europeus que participam nesta iniciativa: Alemanha, Áustria, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Itália e Chéquia. O evento está marcado para 28 de Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade Generali novembro, em Bruxelas.