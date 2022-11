PME são os novos heróis da sustentabilidade

As PME são parte essencial da construção de um futuro mais verde e inclusivo. Com o objetivo de encorajar estas empresas na transição para a sustentabilidade, a Tranquilidade l Generali lançou o Prémio SME EnterPRIZE - Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME. As empresas distinguidas estão entre os melhores exemplos de que existem formas de ser bem-sucedido nos negócios e de contribuir para a melhoria do ambiente e para o bem-estar da comunidade e dos colaboradores.

A primeira edição deste prémio em Portugal foi realizada este ano e foi um grande sucesso, quer pelo número de candidaturas, quer pela sua qualidade, tendo sido escolhidos 10 projetos finalistas, que foram homenageados numa cerimónia de entrega de prémios que teve lugar em Lisboa, em setembro.

Na final europeia deste prémio, realizada no final de outubro, em Bruxelas, nove empresas foram distinguidas como sendo os novos "Heróis da Sustentabilidade". Estas PME tinham participado nas edições do SME EnterPRIZE realizadas em nove países europeus: Alemanha, Áustria, Chéquia, Croácia, Espanha, França, Hungria, Itália e Portugal. No total, o SME EnterPRIZE mobilizou mais de 6.600 PME.

Portuguesa ALGAPlus está entre os "Heróis Europeus da Sustentabilidade"

A ALGAPlus, que foi distinguida com uma menção honrosa em Portugal, foi escolhida pelo Grupo Generali para ser o Herói Português da Sustentabilidade na edição a nível europeu. A ALGAPlus é uma empresa pioneira na produção biológica integrada de algas para alimentação e outras aplicações como cosméticos, biomateriais e embalagens. O júri classificou o projeto como tendo "um enorme potencial para contribuir para um futuro mais sustentável".

Na primeira edição portuguesa do Prémio SME EnterPRIZE foram recebidas 480 candidaturas. Apesar de, neste primeiro ano, o foco do prémio estar na sustentabilidade ambiental, 94% dos candidatos reportaram também ações de sustentabilidade na comunidade e para o bem-estar dos colaboradores e famílias. No âmbito da sustentabilidade ambiental, 65% das candidaturas foram catalogadas em mais do que uma das quatro áreas de intervenção: modelo de negócio, produtos e serviços, inovação e transformação digital.





© Afonso Ré Lau

Instalações da ALGAPlus, Ílhavo

Projeto de desperdício zero em artigos em pele vence prémio em Portugal

Um júri altamente qualificado, composto por reconhecidas personalidades independentes vindas do meio académico, empresarial, associativo e institucional, escolheram, com o apoio da consultora EY, dez projetos finalistas. Desta dezena de projetos saíram duas menções honrosas e um vencedor.

A candidatura vencedora foi apresentada pela Vasconcelos e Companhia, empresa do setor dos artigos em pele, um negócio familiar nascido em 1961, em São João da Madeira. O projeto "Leather Goods by Belcinto" está a acabar com o desperdício de matérias-primas numa empresa que sempre teve uma grande preocupação com a sustentabilidade, o que a tornou pioneira neste tema, no setor dos artigos em pele.

Uma das duas menções honrosas coube, conforme referimos, à ALGAPlus, homenageada agora em Bruxelas. A empresa, sedeada em Ílhavo, já tem vários anos de existência e é considerada um exemplo das possibilidades de aliar a economia azul, ligada ao mar, com a economia circular, obtendo um impacto ecológico positivo.





Promecel distinguida por nova fábrica mais sustentável

Quanto à outra menção honrosa foi atribuída à Promecel – Indústria de Componentes Mecânicos e Elétricos, com o Projeto PPS – Promecel Purpose with Sustainability. A candidatura foi desenvolvida a partir do projeto e construção de uma nova unidade fabril pensada de raiz para maximizar a sustentabilidade da atividade metalomecânica.

A lista de finalistas conclui-se com a Adega Cooperativa de Borba; a Extruplás, reciclagem, recuperação e fabrico de produtos plásticos; a Floating Particle, investigação e desenvolvimento; a For Teams, advertising e merchandising; e a Vitropor, sociedade portuguesa de vidro temperado.

Assim se cumpriu a primeira etapa de um projeto que visa promover modelos de negócio sustentáveis, valorizar e reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade e promover o debate sobre o tema da sustentabilidade. Para o ano está já prometida nova edição.





A Promecel venceu uma menção honrosa