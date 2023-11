Um hotel que vive da sustentabilidade

Quando, há 15 anos, a família que criou o Grupo NEYA Hotels decidiu avançar com um investimento na hotelaria, ficou logo decidido que os novos hotéis se iriam distinguir pela sua sustentabilidade. Este desígnio deste Grupo 100% nacional tem a sua raiz numa longa tradição familiar de responsabilidade social nas suas atividades e investimentos. Desta forma, em 2011, surge o NEYA Lisboa Hotel com um forte conceito e práticas pioneiras de sustentabilidade.

Com a experiência ganha na primeira unidade, o Grupo avançou para um segundo hotel, o NEYA Hotel Porto, que abriu portas em 2020, na zona da Alfândega, e que representa uma evolução muito importante neste desígnio de liderança pela sustentabilidade. Essa preocupação manifestou-se logo na construção do edifício, que nasceu da reabilitação de parte das ruínas do antigo Convento da Madre Deus de Monchique, eternizado no romance "Amor de Perdição", de Camilo Castelo Branco.

Sustentável de raiz

"O hotel foi, desde o inicio do projeto, concebido para ser sustentável. Ao nível da construção apostámos na certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e este é o único hotel em Portugal com esta certificação", conta Pedro Teixeira, diretor de Sustentabilidade do Grupo NEYA Hotels. A LEED distingue os edifícios pela forma como minimizam as emissões de carbono, o consumo da energia, da água, a produção de resíduos, o transporte, a sustentabilidade e reutilização dos materiais, entre outras dimensões.

"Estamos num edifício que, em termos de construção sustentável, cumpre todos os requisitos e é um exemplo único em Portugal neste setor", esclarece. No entanto, prossegue, a sustentabilidade desta unidade hoteleira não se ficou pela construção: "Temos um conjunto de certificações e um conjunto de soluções que tornam o funcionamento do nosso hotel realmente eficiente em termos ambientais e com uma pegada positiva em termos sociais e económicos." Estas são soluções que têm a ver, por exemplo, com a gestão de resíduos, com os consumos energéticos, os consumos de água, a mobilidade, e as emissões de CO2. Neste contexto, Pedro Teixeira dá alguns exemplos de práticas que distinguem o hotel em termos de sustentabilidade: "Temos bicicletas gratuitas para emprestar aos hóspedes e calculamos e compensamos as emissões de CO2 do hotel – temos a certificação Carbon Zero, de neutralidade carbónica. Somos totalmente abastecidos a energia verde, efetuamos a separação de resíduos em todo o hotel, inclusive nos quartos. Com isso temos elevadas taxas de separação de resíduos. Temos equipamentos e sistemas energéticos eficientes que possibilitam uma otimização dos consumos energéticos e também dos consumos de água."





Viver da sustentabilidade

Para Pedro Teixeira, a menção honrosa ganha na segunda edição portuguesa do SME EnterPRIZE l Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME da Tranquilidade Generali é importante, porque o reconhecimento é importante. "O nosso Grupo vive fundamentalmente do conceito de sustentabilidade dos nossos hotéis e, por isso, é sempre bom ser reconhecido nessa dimensão. Nós temos uma gestão e uma prática diária da sustentabilidade que não são fáceis, mas têm sido compensadoras, em termos de negócio e pelo impacto ambiental e social". Por isso, reforça, "o reconhecimento é importante para a gestão e para as equipas dos hotéis que todos os dias trabalham para atingir os objetivos de sustentabilidade".

Infelizmente, e segundo Pedro Teixeira, as práticas de sustentabilidade ao nível do que é praticado nos hotéis do Grupo NEYA são ainda a exceção na hotelaria, sobretudo em meios urbanos. Neste contexto, "o nosso conceito continua a ser diferenciador e o nosso posicionamento é de transparência. Recebemos visitas e comunicamos as nossas práticas e os nossos resultados, porque queremos ser os melhores, mas não queremos ser os únicos". E o facto de poderem provar que um posicionamento de sustentabilidade, muito para além de qualquer obrigação legislativa, gera negócio, é, na opinião do responsável, "muito encorajador, e um incentivo para comunicarmos mais este posicionamento e continuar a procurar ser distinguidos em iniciativas como esta, que consideramos muito relevantes".

Futuro ainda mais sustentável

Para o futuro, o Grupo NEYA vai continuar a aprofundar a sua aposta na sustentabilidade. Sem levantar muito o véu, Pedro Teixeira confirma que já estão em curso novos investimentos no setor hoteleiro. "Nós já estamos a executar projetos futuros em que a componente da sustentabilidade está ainda mais aprofundada. Vamos ter edifícios ainda mais sustentáveis", garante. Com a legislação europeia a avançar, "até 2050 os edifícios têm de ser totalmente neutros e autónomos energeticamente. Nós estamos atentos a todas estas tendências e obrigações futuras e vamos ter edifícios totalmente autónomos em questões energéticas, de água, de emissões, etc.", promete Pedro Teixeira.