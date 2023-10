"Um mundo melhor para pedalar"

Fundada em 1950, a Miranda & Irmão tornou-se uma empresa de referência na produção de componentes sustentáveis para bicicletas. Não só através da utilização consistente de materiais reciclados, mas pelas excelentes práticas ambientais da própria empresa. Com mais de 200 colaboradores, a empresa teve um volume de negócios de 36,9 milhões de euros em 2022, e exporta mais de 90% da sua produção, a partir da zona de Águeda.

À margem da cerimónia de entrega de prémios falámos com João Miranda, administrador da Miranda & Irmão, e parte da terceira geração a gerir esta empresa familiar, fundada pelo seu avô há 73 anos.

O que faz a Miranda & Irmão?

É uma empresa que opera no ramo do ciclismo, produzindo componentes para as melhores marcas de bicicletas do mundo. E atualmente somos uma referência, no setor do ciclismo, na produção de componentes sustentáveis, estando nós a tentar ser a empresa mais sustentável neste ramo a nível mundial.

Como é que estão a tentar alcançar esse objetivo?

A energia que esta empresa usa é 100% verde, sendo um quarto dessa energia produzida por nós, com recurso a painéis solares. Estamos constantemente a fazer investimentos estratégicos na dimensão da sustentabilidade. Um dos mais recentes é um bike park, com 50 bicicletas. Com isto pretendemos também reduzir o parque de carros dentro da empresa. Em 2010 já tínhamos implementado, em alguns setores, a economia circular. Um exemplo é a utilização, na produção, de alumínio reciclado, composto também por algum do desperdício que produzimos, que conseguimos assim reintegrar no processo produtivo.

Aliás, de uma forma geral os nossos processos estão pensados de forma a serem o mais sustentáveis que for possível. Aprofundamos cada processo produtivo que implementamos na empresa para perceber até onde podemos ir em ganhos de sustentabilidade. É dessa forma que conseguimos, por exemplo, produzir um cranque de bicicleta, que é um dos nossos produtos principais, emitindo apenas cinco gramas de CO2.

Porque é que decidiram concorrer ao prémio?

Nós somos um dos maiores fabricantes de componentes para bicicletas e as nossas práticas sustentáveis são reconhecidas pelos fabricantes de bicicletas que são nossos clientes. No entanto, a empresa e os nossos esforços de sustentabilidade são praticamente desconhecidos do grande público. Resolvemos procurar um maior reconhecimento não só para dar maior visibilidade às nossas boas práticas junto dos clientes e da sociedade, mas também para comunicar para dentro da empresa. Para mostrar aos nossos colaboradores e eles verem reconhecidos o esforço que fazem diariamente na fabricação de componentes sustentáveis e para mostrar a importância do compromisso da empresa com a sustentabilidade.

No contexto da sua indústria, esta liderança na sustentabilidade é reconhecida e, sobretudo, valorizada?

Sim. Nós temos divulgado as nossas boas práticas e sabemos que estamos no bom caminho. Assumimos um conjunto de compromissos de sustentabilidade da indústria, investimos em certificações ambientais e estamos a fazer, e a reportar, o nosso caminho para cumprir esses compromissos de desenvolvimento sustentável.

Na indústria estamos um passo à frente da concorrência, não só na sustentabilidade, mas também na qualidade e na capacidade de personalização dos componentes. O termos um conjunto grande de processos dentro da empresa (verticalização) também nos ajuda na questão da sustentabilidade, desde o reaproveitamento de materiais, passando pela eficiência energética, até a redução de desperdício.

Como é que conseguiram estar um passo à frente?

Conseguimos estar um passo à frente porque começámos mais cedo esta aposta e começámos com vontade de mostrar que realmente é possível estar de forma sustentável neste setor das bicicletas, que está ligado diretamente com a natureza. Precisamos de ter um mundo melhor para continuar a pedalar nas bicicletas.