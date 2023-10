Vai ser cada vez mais caro não ser amigo do ambiente

As PME são a enorme maioria do tecido empresarial da UE27. Representam 99,8% das empresas e empregam 65% do total dos trabalhadores do setor privado, sendo que 52% do valor acrescentado de empresas não financeiras é gerado por PME. Isto segundo dados da Comissão Europeia, o que mostra bem a importância deste tecido empresarial para a economia do continente.

Num esforço para perceber melhor o posicionamento das PME face à sustentabilidade, a universidade italiana SDA Bocconi School of Management realizou este ano um inquérito junto de 1.200 PME de dez países europeus, no âmbito do prémio SME EnterPRIZE. Este estudo permitiu concluir que, apesar de as PME dos diversos países apresentarem ritmos diferentes na sua jornada para a sustentabilidade.

No conjunto da Europa, e para 82% das PME inquiridas, os benefícios de uma abordagem sustentável sentem-se ao nível da melhoria no impacto ambiental. Para 75%, na melhoria na satisfação dos clientes. E 64% destacam a melhoria sentida na reputação e diálogo com os stakeholders. A subida dos preços da energia, a infação e a guerra na Ucrânia são apontados pelas PME como os fatores que mais têm dificultado a sua abordagem à sustentabilidade.

Neste contexto, para Sofa Santos, que participou no painel de debate deste evento, "iniciativas como o SME EnterPRIZE são não só necessárias como urgentes". A economista, especializada em financiamento verde, climático e sustentável, e com 23 anos de experiência profissional, é fundadora da consultora Systemic, onde tem desenvolvido projetos na área da sustentabilidade para diversas empresas e instituições.

Não ser sustentável

Para Sofia Santos, "a maioria das PME em Portugal se calhar desconhece que a sustentabilidade vai passar a ser um fator fundamental para ter acesso a financiamento". Com efeito, "a partir de 2024, os bancos vão ter de reportar a percentagem de empréstimos a grandes empresas que estão alinhados com objetivos ambientais. A partir de 2025, o reporte abrangerá os empréstimos a todas as empresas", afirma a economista. O que significa que"será uma questão de tempo até os bancos começarem a questionar as credenciais de sustentabilidade de cada empresa e, logicamente, começarem a indexar o custo do financiamento às práticas de sustentabilidade dos seus clientes", informa.

Este tecido empresarial de PME, também será "cada vez mais confrontado por clientes, nomeadamente empresas, que estão a procurar implementar e incentivar práticas de sustentabilidade na sua cadeia de valor", afirma Sofia Santos. "Também os investidores vão procurar implementar a sustentabilidade nas suas carteiras de investimento, assim como os consumidores, progressivamente, irão valorizar a sustentabilidade nos seus consumos", antevê a responsável.

PME na liderança

Por outro lado, para Sofia Santos, os projetos apresentados nesta iniciativa desmentem a ideia de que a sustentabilidade é um desafio particularmente difícil para as PME. "É uma ideia feita, uma generalização que tem cada vez menos razão de ser. Há boas e más empresas e bons e maus empresários nas grandes empresas e nas PME". Para a consultora, se se olhar para o projeto vencedor percebe-se que "existe ali uma genuína vontade de fazer bem feito, que é independente da dimensão". "É uma empresa que procura construir um negócio em que se possa estar satisfeito com a noção de que também se está a contribuir para um mundo melhor", explica.





Da sua experiência, sublinha, "existem muitas PME que são líderes neste tema da sustentabilidade, que já trabalham nesta vertente há muito tempo, e que têm capacidade de inovação".