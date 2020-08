Infraestruturas de apoio

Incubadora Taguspark

Ocupa 2.000 m2 dedicados à inovação nas áreas de telecomunicações, software, hardware e eletrónica, energias renováveis, ciências da vida e química.

É a única incubadora no Sul do País com um laboratório preparado para startups de química, bioengenharia e ciências da vida.

Centro de Congressos

Dispõe de dois auditórios: o Grande Auditório, anfiteatro para 300 pessoas, acompanhado de um foyer de cerca de 1000 m2 para exposição de produtos e marcas, bem como para apoio de catering, que inclui duas copas. Acaba de ser renovado e modernizado.

O Pequeno Auditório tem capacidade para 100 pessoas em plateia. Dispõe ainda de quatro salas de reunião, com capacidades entre quatro a 30 pessoas. Todos os espaços dispõem de equipamento audiovisual de última geração.

Universidade

O campus do Instituto Superior Técnico no Taguspark, concluído em 2009, traduz-se na aproximação de duas realidades, as empresas e o ensino. O Taguspark conta ainda com uma residência universitária.

International Sharing School

Colégio internacional instalado no Taguspark, que acolhe crianças e jovens desde o jardim de infância até ao ensino secundário.

Outros serviços

Espaços de saúde (Clínica Sta. Madalena, Viver Quiroprática, Clínica de Pedopsiquiatria e farmácia); restauração (restaurantes e cafetarias e ainda um restaurante com cozinha de autor localizado num rooftop com vista panorâmica no Núcleo Central; tabacaria; rent-a-car; car clean; estética; cabeleireiro; ginásio).