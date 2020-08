Parque Mais Cívico da Europa

O primeiro pilar é comportamental e está relacionado com o objetivo de ter zero beatas de cigarros no chão, zero papéis no chão, zero automóveis mal estacionados.

O segundo pilar diz respeito à separação de resíduos sólidos.

No âmbito da economia circular há várias iniciativas nessas áreas. Um exemplo é o projeto que está a ser desenvolvido no ISQ, com uma startup, e que consiste em criar um tijolo para a construção civil cuja matéria-prima são as beatas.

O terceiro pilar é um objetivo de mais longo prazo e prende-se com a vontade de alcançar a independência energética. Nesse sentido estão a introduzir gradualmente fontes de energia solar para alimentar toda a infraestrutura do Taguspark.

Por último, mas não menos importante, surge o pilar da dignidade laboral. Há uma vontade em garantir que o salário mínimo no Taguspark seja superior a mil euros.