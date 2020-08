PHC muda-se para o Taguspark e Miniclip vai ter nova sede

A futura sede da PHC, empresa especializada no desenvolvimento de soluções de software de gestão, arrancou em outubro de 2019 e está em fase de conclusão. O objetivo é fazer do edifício da PHC a melhor experiência para trabalhar em Portugal.

A nova sede da multinacional portuguesa resulta num investimento na ordem dos 11 milhões e marca também a nova fase de desenvolvimento do Taguspark.

Com uma área bruta de 4000 m2 e capacidade para 250 pessoas, é neste espaço, situado no Lote 33 do Taguspark e perto da Praça Nelson Mandela e do Núcleo Central, que a PHC pretende redefinir o modelo de local de trabalho, com um novo conceito de escritórios que serão uma referência europeia ao nível das melhores práticas do bem-estar e da colaboração profissional, num ambiente descontraído mas com alto nível de profissionalismo.

A obra da nova sede da Miniclip no Taguspark, uma das mais reputadas empresas de jogos móveis a nível mundial, está prestes a arrancar. Trata-se de um investimento na ordem dos 11 milhões de euros e que terá uma área bruta de 4300 m2 e capacidade para 350 pessoas. A Miniclip vai também ficar perto da Praça Nelson Mandela.

Infraestrutura hoteleira

Para breve está previsto o arranque das obras para a construção de um hotel de quatro estrelas de uma cadeia internacional junto à Praça Nelson Mandela.