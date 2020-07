Covid-19 e patologia crónica: a visão do internista

Redigido por Dr.ª Cláudia Meireles (OM44268), médica especialista em medicina interna no Trofa Saúde Amadora Redigido por Dr.ª Cláudia Meireles (OM44268), médica especialista em medicina interna no Trofa Saúde Amadora

Normalmente dá sintomas ligeiros ou moderados (80%), mas pode ser grave (15%) e mesmo crítico (5%). Os principais sintomas são febre, tosse seca, dificuldade respiratória, dores musculares e cansaço. Pode ter outros sintomas, como a perda do olfato e do paladar, muito característica desta doença, náuseas, vómitos, diarreia e congestão nasal. A “banalidade” destes sintomas torna o diagnóstico difícil. Há testes de diagnóstico, mas que podem ter resultados falsos e inconclusivos.



A doença pode ter um longo período de incubação, isto é, entre o tempo de exposição ao vírus até aparecerem sintomas, podem passar até 14 dias. Isto dificulta o diagnóstico e facilita a propagação da doença.

Sendo uma doença normalmente benigna, pode ter complicações graves como pneumonia com insuficiência respiratória, falência renal ou até septicemia com falência de outros órgãos. Por vezes complica-se através de arritmias, insuficiência cardíaca, enfartes ou AVC (Acidente Vascular Cerebral).



Há doentes com maior risco de doença grave. Doentes com asma e DPOC são dos mais vulneráveis, já que o vírus tem tropismo para o sistema respiratório, isto é, tem maior capacidade de se ligar às células do sistema respiratório e as infetar. Obesidade, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão arterial, doença hepática crónica, cancro, doença renal terminal, aumentam o risco de infeção grave, aumentam a gravidade da infeção e pioram o prognóstico. Os idosos, particularmente os que residem em lares, e os doentes com imunidade alterada por doença ou medicação estão também mais suscetíveis.



As medidas mais eficazes de “combate” a esta doença, que ainda não tem tratamento ou vacina, são medidas de proteção, como o uso de máscara, lavagem de mãos e afastamento social. Muitos estudos têm sido feitos, mas continuamos sem muitas certezas. Uma certeza é que o controlo adequado das doenças crónicas consegue minorar o risco de infeção e a gravidade da mesma quando ocorre.



A medicina interna é uma especialidade médica que tem como principal característica a visão global do doente, conseguindo acompanhar várias doenças. Numa altura em que as saídas de casa estão, e devem continuar a estar, limitadas, a importância desta visão global é ainda maior. Os doentes crónicos têm de manter consultas regulares, fazer os exames necessários, manter e ajustar a sua medicação.



O papel do internista como “gestor” do doente é fundamental. Consegue numa só consulta avaliar diversas patologias e perceber quando a necessidade de uma observação por outra especialidade ultrapassa o risco de exposição.

No Trofa Saúde Amadora, num ambiente de confiança não covid-19, pode ser avaliado, em segurança, por um especialista de medicina interna, fazer todos os exames necessários e manter um seguimento regular. Não descure a sua saúde, estamos cá por si.