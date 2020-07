Anemia: Como diagnosticar

Redigido por Dr.ª Cláudia Meireles (OM44268), médica especialista em medicina interna no Trofa Saúde Amadora Redigido por Dr.ª Cláudia Meireles (OM44268), médica especialista em medicina interna no Trofa Saúde Amadora

Os glóbulos vermelhos são os componentes do sangue que lhe dão cor e que transportam o oxigénio para todo o corpo. A falta de glóbulos vermelhos ocorre, de uma forma muito simplista, ou porque os perdemos ou porque não conseguimos produzir a quantidade necessária.



Seja qual for a causa, os principais sintomas da anemia são o cansaço e a falta de força. A palidez da pele e das mucosas é o sinal mais facilmente identificável da patologia. A causa mais frequente de anemia é a falta de ferro. O ferro está presente na alimentação, nas carnes vermelhas, leguminosas, frescos de folha verde-escura, beterraba e em alguns alimentos processados a que é acrescentado. Podemos ter falta de ferro porque o perdemos, perdendo sangue, ou porque não conseguimos absorver o suficiente, por erro alimentar ou alteração no tubo digestivo.



A perda de sangue nem sempre é óbvia. Muitas mulheres têm períodos menstruais com perdas abundantes e não valorizam. Frequentemente, a perda de sangue acontece nas fezes de forma quase impercetível. Fezes muito escuras são regra geral, sinal de perda de sangue. O sangue aparece nas fezes por hemorragia do tubo digestivo, quer por inflamação, as gastrites, duodenites, colites, quer por úlceras, quer por alterações vasculares, como as telangectasias, quer por situações mais complexas como o cancro do tubo digestivo.



Outros dois componentes essenciais à produção de sangue são a vitamina B12 e o ácido fólico, quando os seus níveis são baixos há anemia. A vitamina B12 encontra-se nos alimentos ligada às proteínas, por isso dietas sem carne obrigam a suplementos. Hoje em dia muitos alimentos, têm vitamina B12 adicionada. O ácido fólico existe em diversos alimentos, legumes, frutos, carne, ovo, por isso a sua deficiência é mais difícil de ocorrer e a suplementação está recomendada em determinadas situações, como a gravidez e amamentação e o alcoolismo.



Quando o defeito é na produção, pode ser um problema da “própria fábrica” de glóbulos vermelhos, isto é a medula óssea. E, nesse caso é necessário fazer um mielograma e/ou biopsia óssea. O estudo da anemia é fundamental, pois, para além de ser por si só uma doença que necessita de tratamento, muitas vezes está associada a outras patologias.



O médico especialista em medicina interna, com os sinais e sintomas, consegue intuir qual a causa mais provável e se há outras doenças. Na consulta são pedidos exames como análises, para perceber o tipo de anemia e dosear ferro ou vitaminas consoante o caso. Depois, poderá ser indicada ecografia ginecológica, mielograma/biopsia óssea, ou endoscopia e colonoscopia. Apesar do período em que vivemos, não adie a realização de exames pois a espera pode ser prejudicial para a sua saúde.



