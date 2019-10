Cancro do pulmão: deteção e tratamento, como fazer?

Redigido por Dr. João Santos Silva (OM55202), cirurgião torácico no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora. Redigido por Dr. João Santos Silva (OM55202), cirurgião torácico no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora.

A cirurgia representa o melhor tratamento desta doença, estando indicada nas fases I, II, e III – em alguns casos selecionados – da doença.



A sua deteção em fases iniciais é essencial para obter um bom resultado e, possivelmente, uma cura. Estudos internacionais recomendam o rastreio com uma tomografia computorizada do tórax de baixa dose a todos os doentes em risco. O grupo de maior risco é caracterizado pelo doente entre 50 e 75 anos, com história de tabagismo – passado ou atual – ou atividade profissional com exposição a fumos, rádon, amianto ou outro tipo de radioatividade.



O tratamento ideal consiste – quando o estadiamento completo da doença assim o permite – na remoção da região anatómica do pulmão afetada e toda a sua drenagem linfática e respetivos gânglios. É realizada, sempre que possível, através de técnicas minimamente invasivas – toracoscopia –, estando demonstrado a nível internacional que oferece a mesma eficácia no tratamento da doença com uma recuperação hospitalar mais rápida, menos dor e um regresso mais rápido à vida normal.



A sua deteção, diagnóstico correto e estadiamento, assim como um tratamento de sucesso, depende de uma equipa de radiologia, pneumologia, oncologia, anatomia patológica e cirurgia torácica.



As unidades Trofa Saúde Hospital oferecem uma qualidade excecional e tecnologia avançada em todas estas equipas com vista a oferecer a todos os doentes o tratamento mais atual e eficaz adequado às necessidades de cada caso em particular.



Procure-nos e aconselhe-se! Estamos ao dispor para o ajudar da melhor maneira possível.