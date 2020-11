Demência: conhece os sintomas?

Redigido por Dr. José Mera Campillo (OM41517), Neurologista no Trofa Saúde Amadora e Loures



Redigido por Dr. José Mera Campillo (OM41517), Neurologista no Trofa Saúde Amadora e Loures

A demência é uma das patologias mais prevalentes na população no século XXI e a sua frequência tem vindo a aumentar nas últimas décadas A demência tem tido, efetivamente, um aumento progressivo devido à melhoria das condições socioeconómicas durante o século passado, que permitiram uma melhoria na qualidade de vida e, por conseguinte, maior longevidade.



Existe uma associação entre o risco de desenvolver demência e certos fatores, como a hipertensão arterial, a diabetes e a obesidade. Fatores como a literacia e a educação são igualmente importantes. Calcula-se que, aproximadamente, um terço das demências poderiam ser evitadas com um controlo adequado destes fatores de risco. Como tal, é particularmente relevante promover um estilo de vida e alimentação saudáveis, assim como hábitos de leitura ou participação em atividades culturais de forma regular.



Existem diferentes tipos de demência, sendo que a mais frequente e mais conhecida é a doença de Alzheimer. No Alzheimer, as falhas de memória constituem habitualmente o maior sintoma inicial e de alerta. A instalação costuma ser gradual, com agravamento lento e progressivo ao longo de meses ou anos. Em fases mais avançadas, podem aparecer alterações do comportamento, tais como:

• Irritabilidade

• Agitação

• Apatia e falta de interesse

• Labilidade emocional (alterações repentinas de humor)

• Agressividade

• Alterações da linguagem

• Entre outras O estádio final da doença caracteriza-se por uma perda total de capacidades, levando à dependência de terceiros para qualquer atividade.



A sociedade tem tendência a minimizar ou ignorar os sintomas iniciais das demências, sendo que, muitas vezes, a primeira consulta com o especialista já é tardia. É, então, fundamental sensibilizar a população para reconhecer determinados sintomas como é o caso das falhas persistentes de memória, mas também outros sintomas que podem ser erroneamente atribuídos à idade ou a problemas psiquiátricos, como é o caso das alterações do comportamento progressivas e inexplicadas, alterações da linguagem com incapacidade progressiva para se exprimir ou dificuldade para reconhecer locais ou pessoas conhecidas.



O diagnóstico precoce é extremamente relevante. Quando a demência é diagnosticada numa fase inicial, o doente pode ter acesso a um leque de opções terapêuticas que permitem que mantenha a autonomia durante um maior período de tempo. Nas fases mais avançadas, com um compromisso maior das funções cognitivas, apenas será possível um tratamento sintomático. Torna-se, portanto, fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento atempado, sendo imprescindível a avaliação pelo médico especialista em neurologia.



No Trofa Saúde Amadora e no Trofa Saúde Loures, conte com neurologistas com vasta experiência e com capacidade para diagnosticar e tratar ou pelo menos ajudar a minimizar as doenças do foro neurológico, sempre numa ótica de construção de uma relação de confiança com todos os doentes, num ambiente seguro e confortável, não COVID-19.