Redigido por Dr.ª Mariana Morgado (OMD12218), Médica Dentista no Trofa Saúde Hospital em Loures

A ideia de que os dentes são uma característica de destaque numa primeira impressão é evidenciada no último estudo de Kelton Research. Neste estudo, foram utilizadas imagens de pessoas com sorrisos bonitos e saudáveis contrastando com dentes pouco saudáveis.



Sem que fosse do conhecimento dos 1047 inquiridos que o sorriso era o objeto de estudo, foi-lhes pedido que dessem a sua opinião honesta sobre as diferentes pessoas com os diferentes sorrisos. Neste estudo, chegou-se às seguintes conclusões:



• Sucesso: os americanos parecem pensar que as pessoas com dentes bonitos e saudáveis são 45% mais propensas de conseguir um emprego e têm 58% maior probabilidade de sucesso e riqueza do que pessoas com dentes em mau estado, em condições similares de competência e experiência.



• Saúde: os inquiridos creem que existe 47% maior probabilidade de as pessoas com sorrisos bonitos serem mais saudáveis; 57% dos americanos afirmam que preferiam ter um sorriso bonito do que uma boa pele e 87% dos mesmos abdicariam de algo essencial durante um ano para ter um sorriso bonito e saudável para o resto da vida.



• Boa personalidade: aproximadamente 3 em 4 americanos creem que alguém com um sorriso bonito é mais confiável do que se tiver um bom emprego ou esteja bem vestido. Afirmam também que pessoas com sorrisos bonitos serão concebidas como 38% mais inteligentes e 21% mais felizes do que as com dentes descuidados.



• Primeira impressão marcante: 29% dos entrevistados reconhecem que o sorriso é a primeira característica em que reparam quando conhecem alguém pela primeira vez; 38% dos americanos não considerariam um segundo encontro com alguém com um sorriso negligenciado.



As primeiras impressões são muito importantes, e o seu sorriso é uma grande parte de algo inesquecível que pode mudar a sua vida.



Sorriso bonito no centro de saúde oral do Trofa Saúde Hospital



A equipa de saúde oral do Trofa Saúde Hospital apresenta-se como uma associação de profissionais com formação diferenciada nas áreas da medicina dentária.



Cada membro da equipa é especializado na sua área por excelência, partilhando sempre conhecimentos e procedimentos entre si em benefício dos doentes que escolhem as unidades do Grupo Trofa Saúde. Como podemos ajudar a ter um sorriso mais saudável e bonito?



• Branqueamento dentário: procedimento clínico que permite tornar os dentes mais brancos;



• Dentisteria estética: restaurações dentárias com recurso a resinas de alta qualidade, de modo a melhorar a sua estética dentária com acabamento perfeito e grande durabilidade;



• Facetas dentárias: restaurações indiretas em cerâmica, feitas em laboratório com grande durabilidade, brilho e semelhantes aos dentes naturais.



Se pretende um sorriso mais bonito e saudável, conte com a nossa equipa altamente diferenciada e disponível em horário alargado.