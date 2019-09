Dez passos para deixar de fumar

Redigido pela equipa de Pneumologia do Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora: Dr.ª Margarida Castanho (OM 55022), Dr.ª Nídia Caires (OM 56163) e Dr.ª Vânia Sacramento (OM 47031) Redigido pela equipa de Pneumologia do Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora: Dr.ª Margarida Castanho (OM 55022), Dr.ª Nídia Caires (OM 56163) e Dr.ª Vânia Sacramento (OM 47031)

Deixar um vício pode não ser fácil, mas há estratégias que o podem ajudar nesta mudança. Há que falar de números:

• Um cigarro contém mais de 4000 substâncias químicas, das quais pelo menos 40 podem causar cancro: • Um em cada cinco portugueses com mais de 15 anos fuma. Destes, 80% têm vontade de deixar de fumar, mas apenas 5% conseguem por si só;

• Sabia que em Portugal, o tabaco provoca uma morte a cada 50 minutos? As doenças respiratórias, cardiovasculares e o cancro são as principais causas destes números, daí a importância de parar de fumar. Se ainda não se convenceu, estes são alguns benefícios de deixar o tabaco:

• Melhora o hálito e recupera paladar e olfato;

• Melhora a saúde do cabelo e da pele;

• Três dias depois, respirar torna-se mais fácil. Se faz exercício físico, é uma oportunidade de melhorar o seu desempenho;

• Poupança - por exemplo, se fuma um maço por dia (custo médio 4€), pode poupar 120€/mês e cerca de 1400€/ano;

• O risco de cancro da boca e esófago diminui para metade cinco anos depois de deixar o tabaco, e ao fim de 10 anos, o risco de cancro do pulmão é metade do dos fumadores;

• É o melhor que pode fazer pela sua saúde e a da sua família. Deixar de fumar pode ser difícil. No entanto, este desafio pode ser superado mais facilmente com apoio psicológico, nutricional e/ou com medicamentos, sem ansiedade nem sofrimento.



Embora algumas pessoas consigam deixar de fumar sem ajuda, a maioria recorre a um médico para o fazer. Entretanto, aqui ficam 10 conselhos para facilitar esta tarefa:

1) Marque um dia para deixar de fumar para se comprometer consigo mesmo;

2) Partilhe a decisão com família e amigos;

3) Identifique os momentos em que geralmente fuma, de modo a criar estratégias para os evitar;

4) Faça uma lista de razões para deixar de fumar e leia-a sempre que pensar em desistir;

5) Aprenda a lidar com a vontade de fumar – os momentos em que sente grande desejo de voltar a fumar duram poucos minutos;

6) Faça uma alimentação saudável e exercício físico se tem receio de aumentar de peso;

7) Evite estar próximo de fumadores e dos objetos que associa ao tabaco;

8) Guarde diariamente, num local visível, o dinheiro que iria gastar e use-o em algo que lhe dê prazer;

9) Experimente as apps gratuitas que enviam mensagens de motivação, sugerem exercícios para relaxar e contam o dinheiro que está a poupar (por exemplo: Kwit — parar de fumar; Craving to Quit!; Pare de fumar – EasyQuit; Quit and Stop Smoking Hypnosis);

10) Se não conseguir à primeira, não desista porque nada está perdido. Marque uma nova data e volte a tentar.



Se sente que não consegue deixar de fumar sozinho, saiba que pode encontrar ajuda numa consulta de cessação tabágica no Trofa Saúde Hospital. Esta consulta é realizada por uma equipa dedicada, com pneumologista, enfermeiro, nutricionista e psicólogo, dependendo da necessidade de cada um.