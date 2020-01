Doença periodontal: o que é?

Redigido por Dr.ª Patrícia Rodrigues (OMD4899), médica dentista no Trofa Saúde Hospital na Amadora Redigido por Dr.ª Patrícia Rodrigues (OMD4899), médica dentista no Trofa Saúde Hospital na Amadora

Que significado ganham, neste contexto, os dentes a “abanar”? E as gengivas a “mirrar”? Porque é que as gengivas sangram quando se escova os dentes ou se usa o fio dentário? Que mecanismos estão subjacentes ao movimento dos dentes ao longo da vida, tendendo para posições inestéticas e disfuncionais? Será da idade? E a halitose? Que fazer?



Para responder a todas estas questões, existe uma especialidade da medicina dentária chamada periodontologia, que estuda e trata este tipo de doenças orais. As doenças das gengivas referem-se aos tecidos que protegem e suportam os dentes, a gengiva e o osso. A inflamação das gengivas (gengivite) leva a uma alteração do contorno, forma, consistência e coloração da gengiva, associada a hemorragia à escovagem ou espontânea.



A periodontite, além dos sinais de inflamação, inclui a perda dos tecidos que suportam os dentes, os quais em situações mais avançadas podem ter mobilidade e até perder-se, com compromisso da função mastigatória, fonética e da estética.



As doenças das gengivas são “silenciosas”. O seu início e progressão não está associado a dor; o principal sinal é sangrar das gengivas, mas nem sempre é dada a devida importância à hemorragia gengival... Outros sinais e sintomas incluem a recessão gengival e a hipersensibilidade ao frio ou até a mobilidade dentária. Um doente com gengivite ou com periodontite não pode ser considerado saudável. No entanto, a gengivite é totalmente reversível.



Um doente com gengivite pode voltar a ter saúde periodontal. Por outro lado, a periodontite é uma doença crónica que não tem cura mas que é tratada e mantida estável, podendo evitar a sua progressão. Os doentes devem ser informados e esclarecidos sobre estas doenças.



A promoção do conhecimento deve incluir também a informação dos resultados alcançáveis com o tratamento periodontal, comprovados cientificamente, que indicam que a destruição do tecido de suporte do dente e a perda dentária podem ser evitadas, ou pelo menos retardadas, de forma significativa. As medidas de prevenção são seguramente mais eficazes e menos dispendiosas na redução do impacto das doenças periodontais.