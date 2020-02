Dor no joelho: um problema frequente agora com tratamento personalizado

Redigido por Dr. Luís Miguel Silva (OM47069), ortopedista especializado em joelho no Trofa Saúde Hospital em Barcelos e Braga Sul Redigido por Dr. Luís Miguel Silva (OM47069), ortopedista especializado em joelho no Trofa Saúde Hospital em Barcelos e Braga Sul

A dor no joelho é uma queixa comum que afeta pessoas de todas as idades. A dor no joelho pode ser o resultado de uma lesão, como uma rotura de ligamentos, uma rotura de menisco ou um desgaste da cartilagem (artrose). Outras causas médicas, incluindo artrite, gota e infeções, também podem causar dor no joelho. A localização e a gravidade da dor no joelho podem variar, dependendo da causa do problema. Os sinais e os sintomas que às vezes acompanham a dor no joelho incluem: inchaço, rigidez, rubor, instabilidade, crepitação e limitação da marcha. Quando o seu joelho já não permite fazer atividades simples, como caminhar, ou subir escadas, mantendo dores mesmo sentado ou deitado. Se essa dor e limitação funcional persistem mesmo com todos os medicamentos e tratamentos de fisioterapia recomendados pelo seu médico assistente, a prótese total do joelho pode ser a solução.



A prótese total do joelho é a solução final para a osteoartrose do joelho, permitindo a substituição das superfícies desgastadas do joelho. As próteses totais do joelho apresentam vários anos de seguimento, com excelentes resultados. Nos doentes com osteoartrose avançada, pode apresentar inúmeros benefícios, podendo aliviar a dor que não responde a outras opções terapêuticas, apresentando redução da dor em 90 a 95% dos doentes. Permite diminuir a rigidez, melhorando o arco de mobilidade, aumentar a capacidade de marcha e realinhar articulações deformadas. A evolução da técnica cirúrgica e dos materiais que se tem verificado tem melhorado o alívio da dor, a função, a estabilidade e a durabilidade dos implantes. Em simultâneo, tem-se verificado uma redução das complicações e um acelerar da velocidade de recuperação.



No Trofa Saúde Hospital em Barcelos, temos todos os meios técnicos e humanos para lidar com esta patologia. Cada doente é único e, por isso, as soluções têm de ser adaptadas às condições e necessidades de cada um. De igual forma, também cada joelho é único. Temos a tecnologia necessária e capacidade técnica para realizar próteses “por medida”, permitindo projetar e produzir através de uma reconstrução baseada em ressonância magnética e na anatomia exclusiva do doente um conjunto de guias de corte personalizados. As próteses “por medida”, ao otimizarem o estudo pré-operatório, permitem que os cirurgiões façam os cortes ósseos precisos para posicionar o implante no alinhamento ideal, de modo a que se adaptem à anatomia única de cada um.