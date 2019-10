Gravidez e parentalidade

Redigido por Dr.ª Sara Ramos (OPP15959), psicóloga e psicoterapeuta no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora Redigido por Dr.ª Sara Ramos (OPP15959), psicóloga e psicoterapeuta no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora

Esta fase do ciclo de vida familiar é marcada por transformações que implicam mudanças de natureza diversa (fatores biológicos, psicológicos e sociais) e em momentos diferentes, mas também promove um crescimento pessoal e familiar sem retrocesso. Nesse processo as vivências psicológicas, a nível relacional, social e também económico, no casal parental provocam grande vulnerabilidade na vida da mulher e do homem.



Quando nasce um bebé, o ser pai ou mãe implica sair da posição de filho(a) para ser um cuidador. Assim, apesar da felicidade que está frequentemente associada a este acontecimento, a necessidade de reorganização da vida do casal, de adaptação às novas tarefas com as quais se depara, pode conduzir, nas mães e nos pais, a elevados níveis de perturbação emocional.



Podem surgir emoções nem sempre pacíficas e sentimentos de insegurança que, sendo elaborados, promovem um desenvolvimento que predispõe mãe e pai a irem ao encontro das necessidades do seu bebé.



Durante os nove meses de gravidez, a mãe começa a imaginar o bebé que carrega e deverá adaptar-se às mudanças da sua identidade, corpo, relacionamentos e carreira, bem como preparar-se para o nascimento e começar a conciliar os sacrifícios associados à maternidade. Também o seu relacionamento com o seu parceiro passa por mudanças substanciais.



Ao longo da gravidez, parto e parentalidade, o papel do pai é geralmente negligenciado. Contudo, tornar-se pai pode ser significado de uma crise de vida que envolve mudanças psicológicas e físicas significativas que poderão ser muito semelhantes às experienciadas pela mãe.



A interdisciplinaridade das áreas da saúde, como a obstetrícia, a psicologia clínica, a genética, a nutrição clínica e os cuidados de enfermagem, promove uma maior felicidade e um melhor desenvolvimento da parentalidade.



Em particular, a consulta de psicologia clínica na gravidez e parentalidade propõe-se como uma área de intervenção que tem por base um modelo biopsicossocial, propicia um espaço de reflexão informada em que os sentimentos desencadeados pela gravidez, pelo nascimento do bebé e pelas exigências da parentalidade podem ser partilhados, clarificados e elaborados, auxiliando a mulher e/ou o casal neste período de profundos reajustamentos físicos, psíquicos, familiares e sociais, sendo determinantes na adaptação nesta fase do ciclo de vida familiar.



No Trofa Saúde Hospital temos possibilidade de lhe facultar o acesso fácil à consulta de psicologia, em ambiente confortável, seguro e confidencial, com facilidade de marcação, a preço acessível, com garantia da mais elevada qualidade.