O diagnóstico de doenças do foro neurológico

Redigido por Dr. José Mera Campillo (OM41517), neurologista no Trofa Saúde Hospital na Amadora Redigido por Dr. José Mera Campillo (OM41517), neurologista no Trofa Saúde Hospital na Amadora

A neurologia é a especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento das doenças do sistema nervoso Entre as patologias avaliadas pela neurologia encontram-se as demências (doença de Alzheimer e de outro tipo), as cefaleias (por exemplo, a enxaqueca), o acidente vascular cerebral (AVC), a doença de Parkinson, a epilepsia, a esclerose múltipla e outras muitas menos conhecidas (Polineuropatias, doenças do músculo, miastenia gravis, doença do neurónio motor, entre outras…).



As doenças do foro neurológico correspondem a um conjunto de doenças globalmente muito frequentes e de grande importância do ponto de vista social, económico, pessoal e familiar, por diferentes motivos:



• Os AVC constituem uma das primeiras causas de mortalidade e de discapacidade em Portugal;



• As enxaquecas são responsáveis por uma diminuição importante da qualidade de vida de quem as sofre e são uma das principais causas de absentismo laboral;



• As demências estão a aumentar de maneira muito significativa nos últimos anos, devido ao aumento da esperança de vida da população;



• Todas as doenças neurológicas têm grandes custos económicos a nível social e familiar;



• Muitas destas doenças estão relacionadas com o estilo de vida e são, portanto, passíveis de prevenção;



• Algumas (como por exemplo a epilepsia) provocam a estigmatização social de quem as sofre.



Torna-se portanto fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento atempado, para o qual é imprescindível a avaliação pelo especialista em neurologia.



Os grandes desafios da neurologia passam por realizar um trabalho preventivo, alterando estilos de vida pouco saudáveis, prevenindo as patologias do foro vascular e tratando precocemente os casos nos quais não foi possível evitar o aparecimento da doença, para desta forma melhorar a qualidade de vida da população.



Uma vez que a neurologia é uma especialidade que tem vindo a sofrer, ao longo dos anos, diversos avanços científicos, tem-se permitido conquistar diagnósticos com mais acuidade e mais precoces de todas as doenças neurológicas.



O apoio multidisciplinar e a disponibilidade dos equipamentos cada vez mais inovadores permitem, hoje em dia, ao neurologista realizar um diagnóstico mais pormenorizado e selecionar tratamentos cada vez mais personalizados e eficazes.



A melhoria da qualidade de vida do doente neurológico é uma constante no dia a dia do neurologista e, seja em contexto de consulta ou de internamento, o doente pode sempre contar com uma equipa de profissionais altamente dedicada e disponível para lhe prestar todo o apoio necessário.



No Trofa Saúde Hospital na Amadora pode contar com uma equipa de médicos especialistas em neurologia com vasta experiência e disponível em horário alargado, com capacidade para diagnosticar e tratar as doenças do foro neurológico, sempre numa ótica de construção de uma relação de confiança com todos os doentes.