Ortodontia em jovens e adultos

Redigido por Dr.ª Carla Campelo (OMD7549), médica-dentista no Trofa Saúde Hospital em Braga Norte

É importante esclarecer o doente dos problemas relacionados com a má relação entre arcadas dentárias (má oclusão), uma vez que estes têm um grande impacto funcional e psicossocial, interferindo na qualidade de vida dos mesmos.



A maior parte das vezes o que condiciona, ainda, o doente adulto a não procurar o tratamento ortodôntico está relacionado com fatores que envolvem o seu comprometimento social, a ideia préconcebida da impossibilidade de uma correta correção ou expectativa de ser um tratamento demorado e/ou doloroso. Na maior parte dos casos estes entraves não se verificam, sendo ultrapassados nas primeiras semanas de tratamento.



Em faixas etárias mais jovens, a procura pelo tratamento normalmente é acompanhada e estimulada pelos pais. Nestes casos, a perceção da necessidade de tratamento ortodôntico por parte dos pais e a expectativa dos seus benefícios são relevantes. Existindo muitas vezes um envolvimento motivacional relativo ao tratamento mais ligado aos pais do que propriamente ao jovem.



A principal diferença entre o tratamento ortodôntico entre adolescentes e adultos é a ausência de crescimento ativo que possa favorecer a correção das más oclusões. Para além desta ausência de crescimento, o doente adulto apresenta considerações especiais quando comparado aos jovens e crianças no que diz respeito à consciencialização da importância do tratamento, problemas periodontais (comprometimento gengival/ósseo), presença de interferências oclusais e alterações que envolvam a articulação temporo-mandibular. Há também maior probabilidade de, no doente adulto, encontrarmos espaços sem dentes, dentes muito destruídos, desvitalizados, implantes dentários, entre outros problemas que tornam o tratamento mais complexo embora não contraindicado.



Tanto nos jovens como nos adultos é necessário estabelecer sempre metas no tratamento ortodôntico. O objetivo é a finalização dos casos obedecendo a princípios-chave para uma ortodontia de excelência. É importante procurar obter um posicionamento dentário livre de interferências oclusais, que permita uma boa higienização ao doente e proporcione uma melhoria e harmonia no sorriso.



No entanto, é fundamental perceber a expectativa do doente quanto ao tratamento, estar ciente das limitações que daí possam advir e em conjunto projetar um resultado final ideal e exequível.