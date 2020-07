Ortodontia: um tratamento multidisciplinar

Redigido por Dr.ª Sofia de Figueiredo Soares (OMD10301), médica dentista no Trofa Saúde Amadora Redigido por Dr.ª Sofia de Figueiredo Soares (OMD10301), médica dentista no Trofa Saúde Amadora

O tratamento ortodôntico pode ser realizado independentemente da idade. Podemos dividir a Ortodontia em três fases de atuação:



• Preventiva - realizada durante o período da dentição decídua ou mista em que os aparelhos ou intervenções são simples;



• Intercetiva – realizada durante o período de dentição mista ou permanente em que os aparelhos têm uma complexidade moderada;



• Corretiva – realizada durante o período da dentição permanente em que os efeitos ortopédicos são limitados e, por isso, as correções são mais complexas.



As causas dos problemas ortodônticos podem ser hereditárias como, por exemplo, o formato do rosto, o padrão de desenvolvimento e crescimento, a influência racial; ambientais como uma alimentação mais líquida, a presença do hábito de chuchar no dedo ou chupeta, a perda precoce de dentes ou uma combinação de ambas. Atualmente existem diversos tipos de aparelhos ortodônticos fixos e removíveis que permitem fazer não só a correção da posição dentária bem como dos maxilares. Na consulta de Ortodontia ser-lhe-á apresentado o(s) melhor(es) aparelho(s) para resolver a sua má-oclusão.



A realização de um tratamento ortodôntico traz vários benefícios tanto para a sua saúde oral como geral:



1. Permite melhorar a função mastigatória, deglutição e fala;



2. Ao alinhar os dentes facilita uma correta higiene oral, diminuindo a probabilidade de desenvolver cáries e inflamação gengival;



3. Permite melhorar a estética do sorriso e da face, contribuindo para um aumento da autoestima.



Num ambiente hospitalar a deteção precoce de problemas ou mesmo a facilidade de comunicação e atuação em problemas multidisciplinares permite oferecer o melhor tratamento ao doente. A Ortodontia trabalha com frequência em conjunto com diversas áreas nomeadamente a Terapia da Fala, a Pediatria, a Otorrinolaringologia e a Cirurgia Maxilo-Facial.



Existem problemas na coordenação dos arcos dentários que nunca serão completamente corrigidos sem um tratamento multidisciplinar. Muitas vezes, patologias respiratórias levam a palatos estreitos e altos, que dificultam o posicionamento da língua tanto em repouso como em função e, embora o tratamento ortodôntico consiga corrigir o problema aparente, é essencial eliminar a causa da má-oclusão e reeducar a língua. Além disto, dependendo da gravidade dos problemas esqueléticos e dentários na idade adulta a sua correção pode passar por um tratamento em conjunto com a Ortodontia e a Cirurgia Ortognática.