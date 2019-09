Os tratamentos da cirurgia vascular

Redigido por Dr.ª Mariana Moutinho (OM53609), médica especialista em angiologia e cirurgia vascular no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora. Redigido por Dr.ª Mariana Moutinho (OM53609), médica especialista em angiologia e cirurgia vascular no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora.

O tipo de patologia é diverso e vai desde as varizes e telangiectasias (estas últimas conhecidas por “derrames”) à doença arterial periférica, patologia cerebrovascular (estenose das artérias carotídeas), aneurismas arteriais ou venosos, patologia aterosclerótica ou úlceras dos membros inferiores.



Realizamos também construção de acessos vasculares de hemodiálise e o tratamento das suas complicações. A doença arterial periférica consiste no acumular de placas de colesterol nos vasos que levam o sangue para as diferentes partes do corpo. Pode provocar dor nas pernas ou nos braços, feridas ou gangrena.



A principal doença das artérias carotídeas (artéria do pescoço que leva sangue para o cérebro) consiste também no acumular de placas de colesterol, podendo levar a um acidente vascular cerebral (AVC).



O aneurisma da aorta abdominal é um aumento da maior artéria do abdómen; se enfraquecer e romper, pode levar a uma hemorragia grave ou até mesmo à morte. A equipa presente no Trofa Saúde Hospital na Amadora e no Trofa Saúde Hospital em Loures trata-se de um grupo coeso e profissional que se preocupa em oferecer o melhor diagnóstico e tratamento das principais patologias vasculares à luz do “estado da arte”, oferecendo um leque de opções cirúrgicas (nomeadamente cirurgia aberta ou endovascular para cada caso).



O hospital encontra-se equipado de forma a oferecer o melhor tratamento, usando todo o tipo de técnicas, nomeadamente as minimamente invasivas para uma resolução rápida e fácil das patologias vasculares (venosas ou arteriais). A ultrassonografia com doppler é uma tecnologia de imagem eficaz e não invasiva que permite aos cirurgiões diagnosticar as doenças vasculares dos doentes.



Com os equipamentos especializados que temos ao dispor, somos capazes de analisar a “saúde” das artérias e das veias através de informações detalhadas sobre o fluxo e a velocidade sanguínea, o que nos permite detetar quaisquer alterações que possam existir.



No tratamento das varizes, por exemplo, existem várias técnicas possíveis, sendo as mais vulgarmente utilizadas por nós:

· o stripping da veia safena (consiste na remoção da mesma através de duas pequenas incisões);

· a ablação por radiofrequência (consiste na selagem/cicatrização da veia através de uma pequeníssima incisão na pele por onde é introduzido o cateter do laser/radiofrequência).



Fazemos também escleroterapia das telangiectasias ou varizes reticulares (também conhecida por “secagem de derrames”), tendo ao dispor a injeção de aetoxisclerol (em líquido ou espuma), técnica esta realizada no consultório sem necessidade de internamento ou bloco operatório.



Além dos tratamentos cirúrgicos para os doentes com patologia vascular, o cirurgião vascular oferece atendimento global ao paciente. O cirurgião não se concentra apenas na cirurgia, mas trabalha com os doentes para melhorar a sua condição clínica e a sua qualidade de vida através de medicação, exercícios e outras formas de tratamento. O cirurgião vascular não está focado em fornecer um tipo de tratamento apenas, mas trabalha com cada caso para encontrar a melhor solução, seja uma cirurgia complicada, procedimentos minimamente invasivos ou apenas tratamento médico. Encontramo-nos ao dispor para o ajudar da melhor forma possível.