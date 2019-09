O que é a rinoplastia?

O nariz é uma estrutura central da face, pelo que é compreensível que a rinoplastia seja uma das intervenções cirúrgicas mais frequentemente realizadas, indicada para quem está insatisfeito com o formato do seu nariz. Deste modo, procura-se alterar a forma e o tamanho, para adquirir uma aparência mais harmoniosa e proporcional às outras estruturas da face.

O objetivo pode ser:

1 - Reduzir ou aumentar o tamanho do nariz;

2 - Modificar a largura da base da pirâmide nasal;

3 - Centralizar o nariz que evidencia um desvio lateral;

4 - Corrigir bossa nasal ou nariz em sela;

5 - Melhorar o contorno e a projeção da ponta nasal;

6 - Melhorar o ângulo nariz-lábio e/ou frontonasal.

A técnica a utilizar e os vários passos a realizar no procedimento cirúrgico não são iguais em todos os doentes. Assim, cada cirurgia é delineada consoante o desejo do doente e a anatomia nasal do mesmo.

É uma cirurgia realizada sob anestesia geral, com a duração de cerca de duas horas.

Existem duas grandes abordagens na rinoplastia:

- Na rinoplastia fechada, não há incisões na pele e as estruturas nasais são todas dissecadas por dentro da narina.

- Na rinoplastia aberta, faz-se uma pequena incisão na columela nasal, combinada com incisões dentro do nariz, para se exporem as estruturas nasais. Na técnica aberta, a cicatriz é quase impercetível ao final de 15 dias. Durante a cirurgia, as estruturas ósseas e cartilaginosas nasais são remodeladas para melhorar a forma do nariz e, em alguns casos, são necessários enxertos de cartilagem que podem ser colhidos no septo nasal, nas orelhas ou na grelha costal (costelas), para ajudar a remodelar o nariz.

O pós-operatório

A cirurgia é quase indolor e muito bem tolerada pelo doente. Na maioria dos casos, é possível ter alta hospitalar ao final do dia da cirurgia.

Em quase todas as rinoplastias poderá ocorrer uma equimose ligeira junto aos olhos e é normal haver algum edema (inchaço) temporário no nariz e face. Por norma, é utilizada uma tala de proteção externa durante uma semana.

Um nariz operado pode demorar desde alguns meses até cerca de um ano a ficar com a forma final devido a edema residual mas, habitualmente, após um a dois meses, a maior parte do edema do nariz desaparece.

A atividade diária normal é retomada cerca de 15 dias após a cirurgia e o exercício físico cerca de três semanas após a intervenção, exceto desportos de contacto que só devem ser retomados às seis semanas.

A rinoplastia procura melhorar a aparência e otimizar a função respiratória. O resultado final depende do estado inicial, pelo que as expectativas de melhoria deverão ser ajustadas individualmente. A mesma técnica cirúrgica não terá o mesmo resultado em todos os doentes, visto que cada pessoa terá as suas próprias características, modificando o resultado estético.

Redigido por Dr. Ângelo Sá (OM53188), cirurgião plástico e reconstrutivo no Trofa Saúde Hospital na Amadora e em Loures