Sangra das gengivas

Redigido por Dr.ª Patrícia Rodrigues (OMD4899), Médica Dentista no Trofa Saúde Hospital na Amadora

É normal sangrar das gengivas?

Não, não é normal. A acumulação de placa bacteriana e tártaro em redor dos dentes desenvolve, inicialmente, uma irritação e uma inflamação das gengivas (gengivite), causando em algumas situações sangramento durante a escovagem.



É normal a gengiva estar a encolher e as raízes dos dentes ficarem mais expostas?

Não. O facto de ter a sensação de que a gengiva está a encolher poderá ser um sinal de doença, excesso de escovagem dentária ou simplesmente envelhecimento.



Qual a causa mais frequente da gengivite?

A causa mais frequente é provocada pelo crescimento da placa bacteriana, que se não for removida através de uma higiene oral correta e adequada, pode tornar as gengivas irritadas e inflamadas.



Que cuidados ter para prevenir a gengivite?

• Cuidadosa escovagem de todas as superfícies dos dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo que uma delas deve ser ao deitar.

• A escova deverá ser de cerdas macias, com extremidades arredondadas para não agredir a superfície dos dentes ou as gengivas.

• A escovagem deve ser feita com movimentos suaves e circulares, massajando e limpando dentes e gengivas. Também deve usar-se o fio dentário e/ou escovilhões, que reforçam a ação da escova nos espaços entre os dentes e no sulco que os une à gengiva, removendo mais eficazmente a placa bacteriana.

• Moderar o consumo de bebidas e de alimentos açucarados que facilitam a adesão das bactérias aos dentes e gengivas e servem de matéria-prima para a produção de ácidos que fragilizam os dentes. A aposta deve ser numa dieta variada e equilibrada, rica em vitamina C e cálcio, que contribuem para minimizar a probabilidade de vir a ter problemas nas gengivas.

• Beber muita água, especialmente depois de comer, pois pode ajudar a remover os restos de alimentos dos dentes, reduzindo a probabilidade de acumulação da placa bacteriana.

• Não fumar.



Para além da má higiene oral, pode haver outras causas para a gengiva sangrar?

Sim, como por exemplo:

• Toma de medicamentos: fenitoína (utilizada para controlar as convulsões), a ciclosporina (administrada às pessoas que foram submetidas a um transplante de órgãos) e os bloqueadores dos canais de cálcio, como a nifedipina (que é administrada para controlar a hipertensão arterial), contracetivos orais ou injetáveis.

• Carência vitamínica: deficiência de vitamina C (escorbuto), deficiência de vitamina B3 (pelagra).

• Alterações hormonais: a gravidez pode piorar uma gengivite leve, especialmente devido a alterações hormonais. A menopausa pode causar gengivite descamativa, uma doença dolorosa e pouco conhecida que ocorre mais comummente em mulheres no período após a menopausa. Nessa doença, as camadas exteriores das gengivas sangram facilmente e separam-se do tecido subjacente (descamação), deixando as terminações nervosas descobertas.

• Infeções: infeções virais (ex. gengivoestomatite herpética aguda - herpes) e infeções fúngicas (o número de fungos na boca pode aumentar, devido ao uso frequente de antibióticos ou a uma alteração geral da saúde).

Assim, lembre-se, a identificação precoce destas doenças é essencial para um tratamento eficaz. Para tal, deve visitar regularmente o seu médico-dentista / periodontologista, de forma a realizar uma consulta de diagnóstico.