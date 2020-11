Será seguro voltar às consultas com o médico de família?

Redigido por Dr. Pedro Canastreiro (OM53638) médico especialista em Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde Amadora







Redigido por Dr.ª Sara Santos (OM57022), médico especialista em Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde Amadora



Não só é seguro, como também é fundamental para assegurar que estamos de boa saúde!



O médico de família é o médico que conhece bem o seu doente, está disponível e acessível nos momentos de doença aguda no serviço de urgência. Tem também o papel de acompanhar as doenças crónicas como a obesidade, a hipertensão e a diabetes (em consulta) assim como de diagnosticar as doenças numa fase inicial (prevenção).



Este “novo mundo” de pandemia, e as consequentes regras impostas para conter a propagação da doença, tem trazido um impacto mensurável no aumento da população e também um agravamento/progressão de doenças crónicas. É importante relembrar que a obesidade favorece a hipertensão, a diabetes, o aumento do colesterol, as doenças do coração e das artérias. Deverá consultar o seu médico de família se tem excesso de peso, ou se é obeso e deseja emagrecer, e quando tiver dúvidas sobre a dieta que deve seguir.



A hipertensão é um problema de saúde muito frequente e, normalmente, não provoca dor ou outros sintomas. No entanto, é fundamental diagnosticar precocemente e prevenir danos no coração (enfarte), nos rins, no cérebro (AVC) e nos olhos (doença da retina). Para ajudar a combater esta doença deverá evitar o excesso de sal, não fumar, vigiar a sua dieta (evitando as gorduras e comendo mais fruta e verduras), manter o seu peso ideal, manter-se ativo, evitar o álcool em excesso e cumprir a medicação prescrita. Deverá consultar o seu médico de família sempre que a sua pressão arterial não está bem controlada (deve ser inferior a 140/90 mmHg) e deverá recorrer a um serviço de urgência se surgir dor de cabeça muito intensa e repentina, visão desfocada, dor no peito ou sensação de falta de ar.



A diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue e a sua complicação mais importante é a arteriosclerose, com compromisso do fluxo sanguíneo no coração, nas artérias dos olhos, rins e pernas. Para prevenir o aparecimento desta doença é importante manter um peso adequado e praticar exercício físico regular. Deve caminhar com passo acelerado pelo menos 45-60 minutos, 4 a 5 dias por semana. Uma alimentação correta é um dos pilares do tratamento: repartir os alimentos em 5-6 refeições por dia, consumir diariamente saladas, hortaliças, fruta e evitar comer doces, fritos e refrigerantes.



Uma das grandes vantagens das nossas consultas é ter um profissional que conhece bem o indivíduo com todas as suas doenças e ter a possibilidade não só de o tratar com medicamentos, como também o orientar para estilos de vida mais saudáveis.



No Trofa Saúde Amadora, dispomos de uma equipa de médicos com diferenciação avançada, disposta a receber o doente 24h/ dia, 365 dias/ano, no serviço de urgência e posterior reavaliação e acompanhamento em consulta externa.



Antes da admissão de qualquer doente será sempre realizado um questionário e não é permitida a entrada de doentes suspeitos de COVID-19. Será agendada nesse momento uma teleconsulta, em que o médico falará com o doente e lhe prescreverá o teste se se justificar. É portanto seguro voltar ao seu hospital.