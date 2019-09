Tem doenças do ouvido, nariz, faringe e laringe? A que especialidade deve recorrer?

Redigido pelo Dr. Carlos Alexandre (OM29714) e Dr. Pedro Cavilhas (OM44283), Otorrinolaringologistas no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora. Redigido pelo Dr. Carlos Alexandre (OM29714) e Dr. Pedro Cavilhas (OM44283), Otorrinolaringologistas no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora.

A otorrinolaringologia é uma especialidade extensa, altamente diferenciada, que engloba um vasto leque de doenças médicas e cirúrgicas, estando por essa razão subdividida em várias áreas de diferenciação:

1. A otologia dedica-se ao tratamento das doenças dos ouvidos, tais como as otites, que poderão ser agudas ou crónicas, e dos diferentes tipos de surdez. Pode-se incluir nesta área da otologia uma intervenção terapêutica médica ou cirúrgica e em 20% dos casos de surdez é efetuado um aconselhamento para utilização e aquisição informada de aparelhos auditivos.

2. A otoneurologia dedica-se aos problemas de “tonturas”, desequilíbrios e vertigem, como a vulgarmente conhecida “vertigem dos cristais”. Para o tratamento destes problemas de equilíbrio efetuam-se manobras terapêuticas específicas que eliminam de forma rápida este tipo de vertigem. Nos casos mais complicados, é necessário efetuar um tratamento mais longo de reabilitação vestibular com equipamento computorizado.

3. A rinologia é a área que trata o nariz e as cavidades perinasais, nomeadamente os tão conhecidos problemas de rinite alérgica e não alérgica, as rinossinusites agudas e crónicas e ainda as doenças das vias lacrimais que provocam lágrimas persistentes nos doentes.

4. A laringologia abrange a laringe com os seus problemas da voz (rouquidão), mas também as perturbações relacionadas com a deglutição de alimentos. É nesta área anatómica que se localiza a maioria dos tumores que são tratados pelos otorrinolaringologistas.

5. A otorrinolaringologia pediátrica dedica-se aos problemas mais comuns das crianças, como a surdez infantil congénita ou adquirida, onde a mais frequente é a otite serosa. Neste âmbito, são igualmente tratadas as amigdalites e a roncopatia (ressonar).

6. A cirurgia de cabeça e pescoço dedica-se ao tratamento de tumores benignos e malignos da cavidade oral, da faringe, da laringe (cordas vocais), dos seios perinasais, das glândulas salivares, da tiroide e outras massas do pescoço, que têm como principais causas o tabaco e o álcool, sendo que alguns destes tumores estão igualmente relacionados com a profissão.

7. A cirurgia plástica da face dedica-se ao tratamento cirúrgico de alterações estéticas do nariz e orelhas, sendo atualmente realizadas com maior frequência as cirurgias de rinoplastias e otoplastias.

8. A medicina do sono dedica-se ao tratamento médico e cirúrgico dos doentes com roncopatia e apneia obstrutiva do sono.



