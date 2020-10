Tem problemas com o sono? Comecemos pelo diagnóstico

Redigido por Prof. Doutora Amélia Feliciano (OM35978), Pneumologista no Trofa Saúde Amadora e Loures



O sono é um pilar fundamental da nossa saúde. Cada vez mais se dá importância à quantidade e qualidade do sono, pois não só devemos dormir o tempo necessário como também o sono deve ser de qualidade.



Patologias do sono



Ronco: ressonar é muito frequente, mas não é uma situação normal, podendo ser causado por anomalias das vias aéreas, estar associado a hipertensão arterial e até ser sinal de outras doenças como a apneia do sono.



Insónia: se tem dificuldade em iniciar o sono, ou em mantê-lo porque desperta durante a noite, ou acorda mais cedo do que desejaria, sentindo fadiga, alteração da memória, da atenção ou da concentração.



Apneia do sono: sentir sonolência ou cansaço durante o dia, ter a sensação de sono não reparador, ressonar, ou se alguém lhe diz que pára de respirar durante a noite ou até se já acordou com a sensação de falta de ar.



Hipersonia: Períodos diurnos de sono irresistível, chegando mesmo a adormecer durante as atividades.



Distúrbio do ritmo circadiano: dificuldade em adormecer, num horário socialmente aceitável se trabalha por turnos ou se viaja frequentemente atravessando diferentes fusos horários e tem perturbação do seu sono por esse facto.



Parassonia: sonambulismo, terrores noturnos, pesadelos frequentes, despertares noturnos ou acordar para comer.



Doença do movimento: movimentos dos membros inferiores incontroláveis no final do dia ou durante a noite, cãibras ou ranger dos dentes. Saiba, também, que muitas doenças crónicas como a fibromialgia, a fadiga crónica, as doenças neurológicas, as doenças autoimunes e inclusivamente as doenças cardíacas e respiratórias podem perturbar o sono.



Como se pode avaliar o seu sono?



Através de estudos do sono, que são exames que permitem monitorizar vários parâmetros como a atividade cerebral, cardíaca, respiratória e muscular. A monitorização faz-se através de elétrodos externos (não invasivos) que são colocados sobre a pele e ligados a um dispositivo. O estudo do sono completo (ou polissonografia) consiste na monitorização simultânea destes parâmetros durante a noite. Pode ser realizado em internamento ou ambulatório. Existem estudos do sono mais simples (registos poligráficos do sono em ambulatório ou exames cardiorrespiratórios) que fazem a monitorização da atividade cardíaca e respiratória em equipamento portátil. O doente é monitorizado no hospital e levará o equipamento para casa, que no dia seguinte será devolvido.



Outro exame que pode auxiliar no diagnóstico dos distúrbios do sono é a actigrafia, que consiste na colocação de um actígrafo no pulso da mão não dominante, como se fosse um relógio. Este dispositivo vai gravar, durante uma ou duas semanas, o movimento do corpo, determinando os ciclos de repouso/atividade. Permite uma inferência indireta sobre o tempo total de sono, o tempo que demora a adormecer e o tempo que efetivamente está a dormir relativamente ao tempo em que está deitado.



Valorize e proteja o seu sono, pois é um aspeto fundamental para a sua saúde. Aguardamos por si!