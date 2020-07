Trofa Saúde Amadora: Adaptámo-nos a pensar em si

Podemos mesmo dizer que havia um mundo antigo e um mundo novo, como disseram na rádio. E fizemos a única coisa que podíamos fazer. Adaptámo-nos a uma nova realidade e evoluímos! No Trofa Saúde Amadora foi o que fizemos a pensar em si. Sempre conscientes de que a sua saúde está em primeiro lugar, adotámos todas as medidas recomendadas para que o doente sentisse a segurança e a proteção necessárias para continuar os seus tratamentos, as suas consultas e intervenções.Criaram-se novas ferramentas: a teleconsulta, o Covidrive, em que o doente pode realizar o teste sem sair da sua viatura, o rastreio dos doentes à entrada das nossas instalações e todos os gabinetes são desinfetados após a consulta. Como médicos e profissionais de saúde, onde a empatia e o toque, por vezes, permitem avaliar e minimizar a dor de quem sofre, foram substituídos por uma tela de computador ou uma voz do outro lado do telefone.Criámos circuitos em que as consultas, os exames e as cirurgias pudessem realizar-se com toda a normalidade e a segurança que exigem. Não foi nem será um caminho fácil mas queremos que saiba que estamos presentes para o fazer consigo.Queremos prevenir a doença, promover a saúde e intervir quando for necessário. É uma corrida contra o tempo. Aqui no Trofa Saúde Amadora sabemos que a sua saúde não pode esperar!Como ortopedista, o conselho que dou: é perfeitamente normal que a retoma da atividade física e laboral possa trazer algum desconforto das suas articulações pelo período de menor atividade. Vá com calma para não sobreaquecer as suas articulações.O maior inimigo da retoma rápida é o aparecimento de lesões musculares, tendinites, lesões da cartilagem, que podem implicar uma paragem prolongada e por vezes irreversível. Aplique gelo local no final de um treino. Lembre-se: cansaço é normal, mas dor articular é um sinal de alerta que não podemos negligenciar. Se a dor persistir, procure uma avaliação pela nossa equipa multidisciplinar que estará preparada para o receber com todos os cuidados necessários.Para finalizar, nunca é demais voltar a lembrar que a pandemia ainda não acabou. A vacina ainda não é uma realidade. É nosso dever e obrigação protegermo-nos. E como fazemos isso? Distanciamento social, utilização de máscaras e desinfeção das mãos.Através de uma videochamada, um telefonema ou presencialmente, no Trofa Saúde Amadora e Loures estaremos à sua espera para cuidar de si.