Um sorriso branco é um sorriso mais jovem e atraente

Redigido por Dr.ª Viviana Conceição (OMD08885), Médica Dentista com formação em Harmonização e Estética Dentária e Prótese Fixa e Removível no Trofa Saúde Amadora

De facto, nas pessoas mais idosas, verificamos que há menos exposição dos dentes durante o sorriso. Tal acontece devido à perda de tonicidade da musculatura facial, à falta de peças dentárias e ao desgaste dentário, que surge naturalmente com o avanço da idade. Para além disto, os dentes escurecem com a idade devido à pigmentação acumulada e ao desgaste do esmalte, tornando o sorriso menos atraente.



Existem diversas técnicas dentro da área da Harmonização e Estética Dentária que permitem recuperar ou alcançar um sorriso bonito, em particular as restaurações estéticas, a correção da anatomia dentária, o branqueamento dentário, e ainda coroas e facetas dentárias em cerâmica.



Salientando que é fundamental a reabilitação prévia de dentes perdidos, em alguns casos é benéfica a movimentação dos dentes com recurso a aparelhos dentários, de forma a alcançar-se bons resultados estéticos. Contudo, se pretendemos iniciar um tratamento de estética/rejuvenescimento dentário, o primeiro passo a seguir é o branqueamento dentário.



O branqueamento dentário é um procedimento clínico que tem como objetivo tornar os dentes mais brancos, eliminando a pigmentação dentária externa ou interna. De acordo com alguns critérios clínicos, pode ser indicado um branqueamento em ambulatório (feito em casa), no consultório ou até mesmo uma combinação dos dois.



Em ambos os casos, é utilizado um gel branqueador que ao entrar em contacto com o dente, penetra na sua superfície, descolorando o pigmento existente. O gel branqueador não provoca qualquer alteração no esmalte, se for um produto certificado, e se usado de acordo com as instruções dadas pelo Médico Dentista.



No branqueamento em ambulatório a aplicação do gel é feita em casa. O Médico Dentista fornece umas moldeiras em silicone, feitas com os moldes dos dentes do cliente e ainda um conjunto de aplicadores do gel de branqueamento.



O tratamento deve ser feito idealmente durante a noite, seguindo as indicações dadas pelo Médico Dentista, até se alcançarem os resultados pretendidos, em média duas semanas. Já o branqueamento em consultório é realizado pelo Médico Dentista, com recurso ao gel de branqueamento com concentrações mais elevadas. Este branqueamento pode ser feito na superfície externa dos dentes, ou em casos específicos no interior dos dentes.



No branqueamento externo, os lábios e as gengivas são protegidos por barreiras gengivais e afastadores labiais, evitando o contacto do gel com as mucosas, produzindo resultados visíveis na hora. Este processo dura cerca de uma hora e pode necessitar de mais do que uma sessão para que se consiga o efeito desejado. No caso de dentes escurecidos, após terem sido submetidos a desvitalizações, é preciso fazer o branqueamento interno do dente, para isso o Médico Dentista coloca o gel branqueador no interior do dente, podendo ser necessárias várias sessões até que o dente atinja a cor desejada. É de realçar que as restaurações, coroas e próteses dentárias não são possíveis de branquear.



Tendo em conta os hábitos e cuidados individuais, após o branqueamento dentário, a necessidade de manutenções periódicas pode variar entre seis meses e dois anos. Se pretende um sorriso mais atraente e mais jovem, no Trofa Saúde, vai encontrar uma equipa de Medicina Dentária multidisciplinar e altamente especializada, disponível para o ajudar a encontrar a melhor solução de tratamento para o seu caso em particular.



Não se esqueça de que uns lábios perfeitos e uns dentes bonitos ficam na memória de qualquer um! Marque a sua consulta de diagnóstico e surpreenda-se.