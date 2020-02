Viroses: as infeções mais frequentes nas crianças

Redigido por Dr. Eduardo Ribeiro (OM34135), pediatra no Trofa Saúde Hospital na Amadora Redigido por Dr. Eduardo Ribeiro (OM34135), pediatra no Trofa Saúde Hospital na Amadora

Boas notícias: são normalmente ligeiras e não duram muito tempo! Mas cuidado, não esquecer que as doenças graves, virais ou bacterianas, muitas vezes começam com sintomas ligeiros… na dúvida fale SEMPRE com o seu pediatra!



As infeções respiratórias são as mais frequentes, especialmente nas crianças com menos de 5 anos. Até cerca de 80% das infeções no inverno que afetam o nariz, os ouvidos, a garganta e os pulmões são causadas por vírus. Também é comum que as crianças fiquem doentes por um vírus logo após terem recuperado de uma infeção de um vírus diferente, por isso pode parecer que estão sempre doentes. À medida que a criança vai sendo contagiada por um vírus, vai ganhando defesas contra esse mesmo vírus.



Os vírus podem espalhar-se facilmente quando as crianças têm contacto próximo entre si, especialmente se andam no infantário. À medida que as crianças crescem, a frequência de contrair doenças virais geralmente diminui.



A maioria das infeções virais é ligeira, dura 3 a 5 dias e o tratamento é geralmente sintomático, acompanhado de repouso em casa.



O vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa em pequenas gotículas do nariz e boca (espirros, saliva ou tosse), vómito ou fezes (especialmente se houver diarreia), pela pele ou por contacto indireto com objetos contaminados, como os brinquedos. O vírus pode espalhar-se facilmente quando as crianças têm contacto próximo umas com as outras, como em creches, infantários ou na escola.



Normalmente, há um atraso entre o momento em que uma criança é exposta ao vírus e quando desenvolve a doença. Geralmente acontece em poucos dias, mas para alguns vírus pode ter um intervalo de até duas a três semanas.



Os vírus não podem ser tratados com antibióticos. Na maioria dos casos o tratamento é feito para diminuir os sintomas como a febre ou as dores. O melhor tratamento é o descanso em casa para permitir que o sistema imunológico da criança lute contra o vírus.



Prevenção das viroses nas crianças

• Uma boa higiene reduz a probabilidade de a criança ser contagiada ou de contagiar os outros: lavar regularmente as mãos; evitar locais com muita gente; não fume nem deixe fumar em locais onde estão crianças; sempre que possível amamente o bebé; não compartilhar copos ou talheres, cuidado com a partilha da chupeta; limpe/aspire regularmente as secreções das crianças;

• Incentivar as crianças mais velhas a tossir ou espirrar no cotovelo;

• Use lenços de papel - ensine o seu filho a deitar os lenços no lixo assim que eles forem usados e a lavar as mãos depois;

• Mantenha a criança em casa, só deve ir para o infantário, se não tiver febre e já não contagiar ninguém.



É quase impossível impedir que as crianças sejam infetadas por alguns vírus, mas outros podem ser prevenidos pela vacinação.



Mantenha as vacinas em dia.