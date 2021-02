Um projeto para um futuro melhor em Viana do Castelo

José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, explica que o projeto do novo mercado municipal teve em consideração alguns pressupostos que resultaram na elaboração de um programa adequado às realidades atuais do mercado e dos seus operadores, de uma auscultação aos principais operadores e clientes, análise e enquadramento urbano do mercado integrando-o com os espaços envolventes: centro histórico e jardim público.



O novo espaço vai permitir desenvolver novas atividades hoje associadas à vida dos mercados contemporâneos, como a promoção de produtos endógenos, atividades degustativas e promocionais com espaços próprios e a integração da cultura urbana, com especial atenção às iniciativas criativas.



O programa a que o projeto obedeceu teve ainda em atenção o dimensionamento e a criação de espaços cobertos e de qualidade para a venda de produtos agrícolas e flores oriundos das freguesias do concelho. Foi também equacionada e resolvida a proximidade dos transportes públicos, a ligação com as ciclovias e um parque de estacionamento subterrâneo com lotação para 100 lugares a que acresce mais 230 através de um túnel de ligação ao parque de estacionamento do antigo mercado.



O projeto do novo mercado municipal atualizou, ajustou e enriqueceu a oferta de novas valências associadas às tradicionais atividades, não esquecendo a presença de lojas de serviços públicos, valorizando a importância deste equipamento no coração do centro histórico da cidade de Viana do Castelo, que estamos certos vai dinamizar o tecido socioeconómico.