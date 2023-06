Ana, a assistente social que recuperou para a vida sinistrados como o André

A assistente social assistiu ao processo e ajudou na reintegração social. André regressou à universidade e ao trabalho. Foram largos passos em direção ao futuro promissor com que o jovem nunca deixou de sonhar. Esta nova realidade foi fruto da sua sede de viver e do trabalho incansável do gabinete WeCare.

Para Ana, trabalhar como assistente social numa companhia de seguros "é algo inovador e diferenciador". Minimizar o impacto das consequências radicais e violentas de um acidente traduz-se no verdadeiro espírito do que é o WeCare. O trabalho diário é sempre neste sentido, com esta finalidade: ajudar quem necessita.