A vida não para: Filomena é paraplégica e remadora olímpica

Até ao acidente, Filomena Franco, tinha sonhos para concretizar. Mas a queda no poço de um elevador, aos 18 anos, deixou-a paraplégica e obrigou-a a ser mais forte do que aquilo que julgava ser possível. As lesões tornaram perpétua a cadeira de rodas.

Há 25 anos que a companhia de seguros Fidelidade, através do seu Compromisso WeCare, a apoia na reabilitação física.

"A cadeira de rodas não é um impedimento para uma pessoa ser feliz", afirma Filomena Franco, que aos 48 anos é uma remadora de nível olímpico, na categoria dos paralímpicos.

O WeCare é um apoio integrado à recuperação da vida de pessoas que sofreram acidentes de trabalho graves, com um gabinete próprio na Fidelidade. O acompanhamento ao sinistrado é feito de forma personalizada, fruto de um trabalho de equipas multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, que têm competências técnicas para trabalhar com os grandes sinistros.

Representante olímpica no remo

Assim que Filomena Franco entrou no barco a remos pela primeira vez, foi paixão. O deslizar nas águas relembrava-a da sensação de andar. Os sons dos pássaros, a paisagem, apaixonaram-na e seguiu este caminho que a levou à alta competição na modalidade de remo. Foi, aliás, a primeira representante portuguesa em Jogos Paralímpicos na modalidade de remo, desporto onde já conquistou várias medalhas.

Mas Filomena não ficou por aqui. Lutadora e persistente, realizou ainda dois dos seus grandes sonhos: saltar de avião e ser mãe. "A Carminho é uma realização pessoal e de mulher", revelou no testemunho que deu à seguradora Fidelidade, sobre o acidente.

Durante todo este processo, através do Compromisso WeCare, a Fidelidade apoiou-a na readaptação às suas necessidades, na reintegração profissional e no desporto adaptado.