Depois de Pedrógão e do coma, José Santos voltou à vida

José Santos agradece ao "anjo" que lhe salvou a vida, um bombeiro voluntário que apareceu no momento exato à hora certa. Durante os oito longos meses de recuperação das queimaduras graves do corpo e do rosto, os amigos e a família foram a fonte de força e de coragem para que continuasse a lutar.

Diz ter consciência de que "se não fosse o apoio da Fidelidade logo naqueles meses a seguir, já não teria hipóteses de ter esta casa e estar aqui em família. Estiveram sempre presentes e sempre nos acompanharam em tudo quando precisámos de alguma coisa."

O WeCare é um apoio integrado à recuperação da vida de pessoas que sofreram acidentes de trabalho graves, com um gabinete próprio na Fidelidade. O acompanhamento ao sinistrado é feito de forma personalizada, fruto de um trabalho de equipas multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, que têm competências técnicas para trabalhar com os grandes sinistros.