Diogo renasceu depois do despiste de mota

Há um momento em branco na vida de Diogo Oliveira, de 35 anos. "A mota começou a fugir, vejo os arbustos à minha frente e não me lembro de mais nada", contou no testemunho vídeo que deu sobre o acidente de trabalho que mudou a sua vida e os seus sonhos há 12 anos.

As graves lesões afetaram-lhe a mobilidade e condicionaram-no a uma cadeira de rodas. Mas Diogo não se resignou e conseguiu vencer uma batalha de cada vez, ao ponto de hoje praticar ciclismo com uma handbike, uma bicicleta adaptada.

Para além do apoio incondicional da sua companheira, Diogo pôde contar com a sua seguradora. Através do Compromisso WeCare, a Fidelidade apoiou-o na readaptação da casa às suas necessidades e também do automóvel, e ainda, na reintegração profissional e no desporto adaptado.

O WeCare é um apoio integrado à recuperação da vida de pessoas que sofreram acidentes de trabalho graves, com um gabinete próprio na Fidelidade. O acompanhamento ao sinistrado é feito de forma personalizada, fruto de um trabalho de equipas multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, que têm competências técnicas para trabalhar com os grandes sinistros.

No caso do Diogo Oliveira, como acontece com a maioria dos apoiados pelo Compromisso We Care, todo o acompanhamento clínico e de reabilitação relacionado com as sequelas do acidente de trabalho foi assegurado pela Fidelidade.

Readaptação da Habitação e do automóvel O processo de reabilitação de Diogo foi acompanhado desde o primeiro dia com o levantamento de todas as necessidades e o foco em proporcionar todas as condições para o regresso a uma vida ativa. A carta de condução foi adquirida após o acidente.