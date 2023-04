WeCare : para que a vida não pare!

O Gabinete WeCare nasceu da evolução de um trabalho que iniciou em 2003, a Unidade de Reintegração de Pensionistas, que tinha como objetivo juntar a componente social a toda a dinâmica da gestão dos acidentes de trabalho.” Cumprir com as obrigações legais de uma forma justa já era uma premissa, mas acreditámos que podíamos e devíamos fazer diferente na dimensão da reabilitação e da reintegração do sinistrado grave. No fundo trazer uma visão humanista e integrá-la no negócio”, conta Sandra Mendonça, responsável pelo Gabinete WeCare da Fidelidade.

O apoio ao sinistrado é decidido caso a caso, fruto de um trabalho de equipas multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, que têm competências técnicas para trabalhar com os grandes sinistros.

O WeCare transformou-se numa missão maior e contagiou muitos colaboradores no seu dia a dia. “Por exemplo, quando o Alcoitão marca uma consulta para dar alta a um sinistrado daqui a 30 dias, nós queremos saber. Porque quando a pessoa chegar a casa numa cadeira de rodas, precisa de ter lá uma rampa, a casa tem que estar preparada. Por isso temos que ser informados. Também fazemos muita intervenção junto das entidades patronais para que as pessoas sejam reconvertidas profissionalmente. Há situações em que para uma determinada função, a incapacidade da pessoa é irrelevante. O nosso papel é resolver problemas. É importante sentirmos que contribuímos para tornar a vida das pessoas menos difícil”, sublinha Paulo Figueiredo, responsável pela direção automóvel da Fidelidade.

"Quando, há uns anos, um autocarro na Madeira caiu por uma ribanceira abaixo matando mais de 30 pessoas e ferindo outras 20, nós no dia seguinte tínhamos uma equipa no local. Estávamos lá para saber o que as vítimas e as suas famílias precisavam”.

Situações semelhantes aconteceram ao longo dos últimos anos, em Pedrogão Grande, em 2017, nas tempestades, como foi o caso Leslie e Elsa, que assolaram o país em 2018 e 2019 e em tantas outras catástrofes, incluindo a pandemia covid-19. As pessoas do Grupo Fidelidade estavam lá para ajudar no que fosse preciso. Por isso, quando no dia a dia surge uma situação que pede uma atitude profissional diferente daquela que é esperada, essa atitude WeCare salta à vista de todos.