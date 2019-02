A beleza não é tudo… Quatro outras formas de conquistar

Não é preciso ser a pessoa mais bonita de uma sala para ser quem mais se destaca, nem quem mais conquista.

10:33

Se faz parte dessa imensa maioria de pessoas que não é fisicamente semelhante a um Chris Hemsworth, um George Clooney ou um Bradley Cooper ou a uma Angelina Jolie, uma Amber Heard ou uma Eva Green, sabe que o jogo da conquista parece difícil à primeira vista. Na arte da sedução, as comparações são inevitáveis, e o que não falta são pessoas atraentes no mercado.

Se os seus olhos já se cruzaram com aquela pessoa que despertou o interesse, saiba que na procura desenfreada por paixão há muitos aspetos que fazem milagres… mesmo que não seja a pessoa mais atraente do mundo.

1) O humor é a melhor arma

O sentido de humor é uma das características mais mencionadas quando se procura alguém. Não precisa de dominar stand-up comedy, mas um discurso leve e com piada faz com que seja mais fácil ceder aos seus encantos.

Para que resulte, é importante que seja uma qualidade natural, ou que pelo menos aparente. Piadas forçadas, muito seguidas, ou demasiado brejeiras podem ter o efeito contrário. Adapte o discurso às reações e perceba o humor que faz mais o seu género. Depois, é deixar fluir.

2) O poder da atração

Os conceitos de beleza e de atração não são lineares. Aquilo que é belo para uns deixa de o ser para outros. A ciência sublinha a ideia de que a química existe entre seres humanos. As feromonas são responsáveis pela intensidade com que nos sentimos atraídos por determinada pessoa. Felizmente, há no mercado produtos com feromonas, ideais para conseguir conquistar.

Para as mulheres, o Elixir the Secret traz dez qualidades que melhoram a pele, o cabelo, a vida sexual e, logicamente, a confiança. Para os homens, este óleo de perfume de trufas é o perfume ideal para lhe estimular o desejo sexual e a deixar caidinha por si.

3) A inteligência é sensual

Não estamos a sugerir que devore todas as enciclopédias deste mundo, nem tão-pouco que monopolize toda a conversa com assuntos eruditos. A inteligência vai além do conhecimento.

Revelar que tem foco e objetivos, que tem assuntos de interesse, mas mostrar abertura para o debate de ideias e para questões fora do leque são sinais de inteligência muito apelativos na hora de conhecer alguém. Normalmente, a compreensão e a flexibilidade intelectual – mais do que a física – são boas armas para se dar o clique.

4) A roupa diz muito

O poder do estilo que escolhemos diz muito mais sobre nós do que o próprio aspeto. A lógica é simples: não escolhemos as formas que temos, mas escolhemos a forma como nos apresentamos. Um outfit cuidado, adequado à situação e com alguma sofisticação mostra preocupação connosco e com a forma como nos vão ver.

Na próxima vez que pensar em vestir a primeira coisa que lhe aparecer à frente, repense. Pode estar a perder a sua próxima conquista.