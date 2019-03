No Dia da Mulher, ofereça o orgasmo do ano!

Sabia que só uma em cada quatro mulheres tem orgasmos vaginais? Para a levar ao auge do prazer, tem de encontrar o ponto C… de clitóris.

10:39

É o bê-á-bá do sexo para o público feminino: se quer proporcionar o maior, o melhor, o mais supremo prazer a uma mulher, é no pequeno botão que está o segredo. Durante séculos desconhecia-se a existência ou a funcionalidade do clitóris. Hoje, sabe-se que é o único órgão cuja única função é dar prazer. Tem o dobro das terminações nervosas do pénis, também aumenta com a excitação, e é a forma mais eficaz de levar uma mulher ao êxtase.

O problema com o clitóris parece ser mais para o público masculino, a quem custa assumir que não é com a penetração que as mulheres chegam ao orgasmo. Aparenta ser uma questão de orgulho ferido, uma vez que o homem deixa de ser essencial à relação e ao prazer da mulher.

Nada mais errado! Pense antes que tem na sua mão a fórmula mágica para a fazer contorcer-se de prazer, antes, durante, e depois da penetração. O melhor presente que lhe vai poder oferecer no dia dedicado a ela!

Comece os preliminares com beijos e carícias pelo corpo dela, para a deixar já no mood. Depois, mãos à obra!



Uma peça de cada vez. A tendência para apressar o contacto, incluindo a nudez, pode ser contornada. Comece por acariciá-la ainda por cima das cuecas, sem pressas. O contacto do tecido vai criar uma sensação diferente. Ao mesmo tempo, pode tirar-lhe o sutiã e beijar-lhe os mamilos – outra excitante zona erógena para as mulheres.



Tesouro bem guardado. Como qualquer bem precioso, o clitóris não está à vista e ao alcance de todos. Onde é que o pode encontrar? No encontro entre os pequenos lábios, escondido sob uma fina camada de pele. Não tenha problemas em ir tocando e explorando. Quando o encontrar, vai perceber imediatamente pela reação da sua parceira.



A importância da velocidade. A sensibilidade do clitóris faz com que não possa, no imediato, pôr a quinta e acelerar a fundo. Comece a velocidade de cruzeiro, com movimentos leves e circulares, e aumente a velocidade consoante as reações e o nível de excitação da sua companheira. Para elevar a fasquia, transforme-se num mágico e ofereça-lhe uma varinha mágica do orgasmo com sete velocidades.



Circular, vertical, horizontal… Além da velocidade, que deve ser progressiva, o tipo de movimento também é importante. Cada mulher terá a sua preferência, mas o maior segredo está na versatilidade. Para diferentes sensações, podem também experimentar um estimulador de clitóris, com várias cabeças para diversas estimulações.



A arte do Cunnilingus. Pense por um segundo. Quando estão em preliminares, uma das situações que mais o excitam é quando ela se aplica no sexo oral, certo? Para as mulheres, esta é também uma das práticas mais prazerosas no sexo. A textura da língua, a temperatura e a saliva, que ajudam a lubrificar, contribuem para que seja mais intensa a sensação no clitóris, a zona mais sensível.

Se quer proporcionar-lhe o melhor orgasmo, não descure um bom cunnilingus. Neste kit clitoriano, tem um gel íntimo com um agradável sabor a cereja, que a deixará com maior sensibilidade na zona íntima – e que tem outros objetos para se divertirem. Seja generoso, e explore com a boca não só o clitóris, como os lábios, a vulva, as coxas… Trincar (ao de leve!), lamber e sugar são palavras de ordem. E para que ela possa recriar a sensação as vezes que quiser, deixe-lhe este vibrador que, ao invés de vibrar, suga através de ondas. Podem até utilizá-lo debaixo de água.

Agora que conhece as técnicas, proporcione-lhe o melhor orgasmo da vida dela. E replique-o, vezes e vezes sem conta!