10 músicas para ouvir durante o sexo

Provocantes, sensuais, inesquecíveis: estas são as 10 canções mais sexy de sempre, para ouvir enquanto faz amor

Jantaram à luz das velas, foram ao cinema, houve um toque na mão, um perfume de sedução no ar. Se nos falta a audição, eis uma lista das canções mais sensuais de sempre. Corra para o Spotify e crie a sua playlist para transformar uma noite de amor numa experiência total. Se quiser ter uma noite diferente ao som deste top 10, pode recorrer a brinquedos, acessórios e jogos em lojas da especialidade como a Vibrolândia para transformar esse momento de intimidade numa ocasião ainda mais especial. Aqui fica o nosso top.



Fire & Desire – Drake

Para amantes de R&B e hip-hop, este "fogo e desejo", de Drake, dificilmente poderia esconder aquilo a que vem. O cantor norte-americano junta neste tema todos os ingredientes necessários ao romance e à paixão. "You just like my psychic/I just wanna buy/Fulfill all your desires", canta, para provar que vem por bem.

Je T’aime – Serge Gainsbourg & Jane Birkin

Um clássico, o tema Je T'aime (moi non plus), de Serge Gainsbourg, escrito originalmente para Brigitte Bardot, viria a ser lançado como um dueto do cantor/compositor francês com Jane Birkin. Foi proibido em vários países e é ainda hoje um dos expoentes máximos do erotismo na música.

Sex with Me – Rihanna

"Sex with me/So amazing", proclama Rihanna na abertura e a partir daí podemos apenas inferir que se trata de uma canção com tanto de hedonismo como de sensualidade. Recebida pela crítica como um dos melhores temas do seu oitavo álbum de estúdio, Anti (2016), transporta-nos para os clubes noturnos de Los Angeles, com uma atmosfera à meia luz e uma batida que convida ao intimismo.

Good for You – Selena Gomez

Uma parceria entre a cantora originária do Texas e o rapper A$AP Rocky, o tema Good For You é, no fundo, um dueto entre duas personagens à beira de um romance que inclui diamantes de catorze quilates, toques (de Midas) e corações a bater. O beat convida.

Sex on Fire – Kings of Leon

Se os Kings of Leon começaram como banda indie, rapidamente se transformaram numa de rock mais acessível aos corações solitários. Este Sex on Fire deu precisamente o ponto de partida nessa mudança. Estão lá a bateria poderosa, as guitarras responsáveis por um riff inconfundível e uma voz (Caleb Followill) que levaram este tema aos tops em 2008.

Sexual Healing – Marvin Gaye

"Sou quente como um forno" ("I'm hot just like an oven") pode não ser a melhor metáfora de sempre, mas este Sexual Healing, de Marvin Gaye, é um clássico da editora de Detroit Motown. E um clássico dos temas sensuais, pelo que não pode faltar numa lista de música para quando temos "aquele feeling".

I Want your Sex – George Michael

O repertório do recém-falecido George Michael é um maná de temas sensuais. O cantor britânico, tão romântico quanto a outra metade dos Wham, que andaram pelas tabelas de vendas nos anos 80, dá-nos com este I Want Your Sex um bom exemplo de como dançar e fazer subir a temperatura.

Wicked Game –Chris Isaak

Amor à primeira nota, este Wicked Game é um dos temas mais facilmente reconhecíveis de sempre. Uma canção sobre amor não correspondido com um videoclip que nos mostra a modelo Helena Christensen deitada numa praia do Havai enquanto Isaak canta "não quero apaixonar-me". Ou seja, para dançar agarrado e deixar a paixão fluir.

Let’s Dance –David Bowie

Lançado em 1983 como primeiro single do álbum homónimo Let's Dance, este tema de David Bowie não podia ser mais direto: convida-nos a um pezinho de dança e a algo mais, se por ventura a paixão fluir, tal como no caso do casal do videoclip. Para ouvir em loop.

Drunk in Love –Beyoncé

Como Crazy in Love, Drunk in Love é um dos dois temas fruto da colaboração entre Beyoncé e Jay-Z que melhor descrevem a paixão do power couple mais conhecido do mundo da música. Nós escolhemos este pela atmosfera dark, que nos remete para ambientes de penumbra, pela batida sincopada e pela letra explícita, que combina um certo inebriamento, corpos nus e um despertar na cozinha. Tem ideias?