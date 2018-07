3 dicas para o melhor sexo oral do mundo

Passe na prova oral com distinção

Há homens que não sabem, há os que não gostam ou não querem, mas, a julgar pelos que adoram, o sexo oral é definitivamente a melhor forma de a levar ao orgasmo. Não é preciso ter um doutoramento em anatomia para a conduzir aos céus. Basta seguir as nossas três simples dicas para o melhor sexo oral da vida dela.

Relaxe

Como em qualquer prática, o segredo para o sexo oral perfeito está tanto na paixão como na confiança entre os parceiros. Se este é um dado adquirido, não deixa de ser menos importante apostar no conforto. Uma das queixas dos homens são as prováveis dores de pescoço. Convenhamos: estar largos minutos entre duas pernas com o pescoço dobrado pode ter os seus inconvenientes. O truque está em mudar de posição sempre que sinta o mínimo desconforto ou colocar uma almofada para fazê-la subir ao nível dos seus olhos. Depois, como cada parceiro tem as suas preferências, descubra aquilo que a excita mais, explore todas as suas zonas erógenas, antes de se lançar ao desafio.

O segredo está no ritmo

Ao contrário dos homens – admita-se, mais limitados no que diz respeito aos órgãos sexuais –, a vulva, a vagina, o clítoris, os grandes e os pequenos lábios encerram possibilidades de estimulação quase infinitas. Cada uma destas áreas da vagina é composta por milhares de terminações nervosas, pelo que explorá-las lentamente pode dar-lhe uma ideia do que agrada mais à mulher. Comece lentamente e evite ir direto ao clítoris. Há um mundo por explorar antes dele. "Brinque" com o interior das coxas, com beijos e carícias suaves, use toda a sua língua para lamber a abertura da vagina e os grandes lábios, sempre de forma suave e aumentando a intensidade lentamente. Quando o momento chegar, dê pequenos toques com a ponta da língua no clítoris e envolva-o só depois de garantir que é isso que ela quer, nesse exato momento.

Jogue todas as suas cartadas

Por cartadas, entenda-se todas as suas capacidades: use a língua, os lábios e os dedos, troque de posição, alterne movimentos. Quando sentir que ela está prestes a atingir o orgasmo, não pare. Continue o que está a fazer. Um dos grandes erros dos homens é tentar prolongar aquela sensação de "está quase", quando, pelo contrário, o que as mulheres preferem é chegar mesmo lá.