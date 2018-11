3 Sex Toys para este inverno

Leve o sexo para outras temperaturas

Com o inverno à porta e as noites frias definitivamente instaladas, fomos à procura dos melhores sex toys e acessórios para fazer subir a temperatura sem comprometer a sua vida sexual. Aliás, tornando-a mais excitante. Aqui ficam três escolhas para aquecer "a cama".

Dildo em cristal Drive me Crazy

Da Coleção Oficial Fifty Shades of Grey, aprovada pela autora, EL James, este dildo é o brinquedo perfeito para ajudar o casal a fazer subir a temperatura. Literalmente. Feito em cristal, é possível aquecê-lo até à temperatura desejada antes de utilizar. Conjugado com um bom lubrificante à base de água pode ser usado para penetração vaginal ou anal, para pequenas massagens sensoriais ou para estimlação do Ponto G, graças à sua superfície curvilínea. Mede 18cm, com um diâmetro de 2,5cm a 3cm, e vem com uma elegante bolsa de cetim.

Brazillian Balls com efeito de calor

Duas bolas - como convém - lubrificantes que provocam um efeito de calor quando utilizadas sobre o corpo. As instruções são simples de seguir: aplique-as sobre a zona a massajar, espere que as bolas se dissolvam e libertem o líquido lubrificante. Depois, dedique-se a uma pequena massagem erótica antes da penetração ou vá até ao fim.

Fleshlight Toy Warmer

Se não dispõe de aquecimento central, não poderá passar sem este aquecedor... de sex toys. É uma elegante e discreta bolsa (30 cm x 10 cm) que promete aquecer qualquer dildo, vibrador ou estimulador que coloque no seu interior. Depois basta aguardar alguns minutos para ver a temperatura a subir. Literalmente.