7 pecados para cometer este verão

Evite a monotonia do sexo a dois. Eis algumas dicas para apimentar a sua relação

12:30

Vá para o jacuzzi

Se está de férias num hotel ou numa casa de campo com piscina, experimente ter sexo dentro de água. Lembre-se de que ter sexo dentro de água não é tão fácil como parece. Especialmente se se trata de água de um lago ou de um rio, onde é fácil entrar em contacto com bactérias. Ao mesmo tempo, a água de piscinas contém cloro, outra substância nociva para o corpo humano. Opte por um duche a dois ou um banho de imersão, não se esqueça de que os preservativos e a água não se dão bem, por isso, use um lubrificante.

Dê um tapinha

Se não dói, qual é o mal? Por razões óbvias, a maioria dos casais receia introduzir a dor na relação, mas nós garantimos que uma pequena palmada bem dada, a caminho do auge, fará subir ainda mais a temperatura.

Domine ou seja dominado

Comece pelos básicos. Antes de se aventurar na compra de um chicote ou outro acessório para mais experientes, opte por uma coleira ou um bocal e inicie-se na arte da dominação. Não vem mal ao mundo: se descobrir que não é a sua praia pelo menos garantimos que proporciona algumas boas gargalhadas. E o riso, já se sabe, é um poderoso afrodisíaco.

Veja um filme

Fantasias há-as para todos os gostos. Uma das mais frequentes consiste em ver outras pessoas a ter sexo. Mesmo que seja num ecrã de computador ou de televisão. Convença a sua cara-metade a alugar um filme XXX, aumente o volume e deixe-se levar pela imaginação dos outros. Recrie aquela cena sensual, faça amor ao som da música de fundo ou imite o que aquele casal de profissionais faz no ecrã.

Mude de ares

As temperaturas elevadas convidam ao sexo ao ar livre. Vá para o terraço, para o campo, para as dunas e renda-se ao prazer de estar em comunhão com a natureza. Em alternativa, que tal fazê-lo finalmente na cozinha?

Veja-se ao espelho

Um espelho grande fará com que o casal seja o power couple do seu próprio filme. Coloque-o ao lado ou em frente da sua cama e delicie-se a ver tudo o que se passa de outro ponto de vista.

Coma

Leve comida para a cama. Seja chantilly para espalhar pelo corpo ou um produto como um tapa-mamilos comestível. Lembre-se: o sexo é uma festa dos sentidos.