8 acessórios para apimentar a relação

A imaginação começa a esgotar e a monotonia afeta os momentos íntimos? Está na hora de apimentar a relação com estes objetos essenciais que vão transformar o sexo para melhor.

É uma das queixas mais comuns dos casais modernos: há uma altura, na relação, em que a monotonia ataca. Seja porque o sexo se tornou quase uma obrigação, porque os parceiros se conhecem já demasiado bem, porque as vidas profissionais não deixam muito espaço à imaginação na intimidade. Se a sua relação atingiu este ponto, a solução está em apimentar as coisas e condimentar a paixão. Reunimos oito ideias de brinquedos, acessórios e jogos que prometem transformar o sexo para melhor e desvendar facetas por descobrir. Spice things up, porque há sempre uma primeira vez para usar um acessório!

Hora da brincadeira

Um kit ideal para iniciados em sex toys contém sete acessórios para (quase) todos os usos. Chama-se Glamour e inclui os básicos, como um vibrador tradicional (17,5 cm de comprimento, 2,5 cm de diâmetro), um dildo (15,5 cm x 3 cm) e uma capa para vibrador com estimulador de ponto G (15 cm), a que se juntam acessórios mais kinky, como um stick anal (28 cm x 0,7 a 3 cm), um anel duplo com bolas estimulantes para o pénis (2,5 cm de diâmetro), um par de bolas vaginais (3,5 cm de diâmetro) e um óvulo vibratório com comando (6 cm x 2,5 cm). Um conjunto completo que só não lhe diz o que fazer: dê asas à imaginação.

Heart-shaped box

Esqueça o strip poker, o verdade ou consequência ou os dados, o Coração Erótico é "o" jogo do momento. Com desafios como ser obrigado a contar a fantasia mais íntima ou tirar a roupa do parceiro sem poder usar as mãos, apenas dois dos mais de cem desafios à sua disposição neste jogo erótico que promete transformar um serão banal numa noite tão divertida quanto sensual. O jogo consiste em retirar pequenos rolos de papel de uma caixa em forma de coração e seguir as indicações. E se grande parte das ordens é cumprida imediatamente, outras garantem o prolongamento do jogo mais tarde, como no caso dos desafios de alugar um filme erótico ou preparar uma surpresa para o parceiro. Para high rollers! Toca a jogar.

Massagem com sabor a morango

Se se julga um especialista em massagens eróticas e nunca usou um gel comestível, está a fazer algo errado. Experimente o Sizzle Lips, um gel à base de glicerina com sabor a morango que cria um efeito de aquecimento quando soprado e leve a sua massagem erótica para outros níveis. Depois explique ao 007 Sean Connery que era assim que a massagem a Kim Basinger deveria ser feita. (E, para os mais preocupados com a saúde, não contém glúten.)

Put a ring on it

Se é inexperiente na matéria, esta é a sua oportunidade de ouro para colocar um anel… no pénis. O anel Pornhub Vibratório é o acessório ideal para dar um toque de picante extra a uma noite de paixão. Em silicone, com uma textura que garante a estimulação do clítoris, vem com uma bullet com sete níveis de vibração que pode ser removida para ser utilizada de forma independente ou acoplada para uma estimulação de ambos os parceiros.

Quem tramou a coelhinha?

É um sucesso, uma das mais comuns fantasias dos homens e pode ser o segredo para reacender a paixão. A fantasia de coelhinha, da Obsessive, consiste num sensual top com lacinhos, ligas – porque sim! –, slips com cauda em pompom, meias e bandolete com orelhinhas em cetim. Para amantes apaixonados, adeptos de S&M ou parceiros de uma vida sem tabus.

E vibra, e vibra, e vibra

Nunca um comando foi tão disputado (nem durante o Mundial) como o das Vibra Panties. Cortesia da marca Screaming O, o conjunto Vibra Panties vem com uma potente bullet vibratória que é colocada num bolso de um slip de renda e controlado por controlo remoto discreto, em forma de anel – o vibrador ajusta-se ao slip através de fitas laterais, que o mantêm no lugar. Depois, é brincar com os seus 10 padrões de vibração, em casa ou levar a excitação para público. Aconselhamos um restaurante como local dos preliminares.

O que há para sobremesa?

E que tal um G-string que é, ao mesmo tempo, missangas de açúcar? Para os verdadeiros gulosos, eis os slips comestíveis em formato de fio dental, feitos de pequenas argolas de açúcar coloridas e de vários sabores. A inversão dos sentidos: primeiro come-se com a boca e só depois com os olhos.

I can get satisfaction

Passaram mais de cinquenta anos, mas a canção dos Rolling Stones continua a aguçar-nos a imaginação. Tal como este estimulador Duplo Partner, da Satisfyer, que garante que não nos vamos queixar do mesmo que Mick Jagger. Pensado para ser usado em casal, o Duplo Partner tem um motor potente que garante uma estimulação forte e dispõe de 10 modos de vibração. A flexibilidade, design ergonómico e a suavidade do silicone acolchoado de que é feito permite a penetração enquanto é utilizado pela mulher. À prova de água, pode ser levado para o duche, o mar ou a piscina.