O que os seus dedos dizem sobre o tamanho do pénis ou a orientação sexual

11:50

Já todos ouvimos falar em pequenos truques para aferir o tamanho do pénis de um homem ou de formas curiosas de conferir o interesse sexual de outra pessoa.

Agora a ciência parece ter provado que, sim, certas zonas do corpo humano podem dar pequenas indicações sobre a sexualidade. Um estudo da Universidade de Essex, no Reino Unido, acaba de desvendar que a diferença entre o comprimento dos dedos indicador e anelar da mão esquerda de uma mulher pode dar uma ideia da sua inclinação sexual.

Publicada na revista "Archives of Sexual Behaviour", a pesquisa provou que as mulheres que têm o indicador mais comprido têm maior probabilidade de ser lésbicas ou bissexuais, resultado da exposição daquelas mulheres a uma maior quantidade de testosterona ainda no útero.

Do outro lado do mundo, da Ásia, chega-nos a notícia de que o tamanho do dedo indicador de um homem pode desvendar quão grande é o seu pénis. Basta observar a diferença entre este dedo e o anelar: quanto menor for o indicador, maior é o pénis. O estudo, publicado na revista "Andrology", teve a participação de 144 homens que sofriam de problemas urológicos. É caso para dizer que temos a sexualidade na ponta dos dedos. Literalmente.

Veja aqui como pode aumentar o pénis sem recorrer a "mezinhas santas"