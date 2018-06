Anatomia do 69

O “curioso número” chegou e está para ficar

17:44

Nos preliminares, como ato completo ou forma de apimentar a sua relação, a posição sexual conhecida como 69 é indispensável no seu repertório sexual. Renda-se a uma das posições mais sensuais, sensoriais e em voga!

Diga sim!

Sexo oral x 2! O 69 garante um nível de intimidade elevado, com uma troca de sensações mútua e simultânea, por isso, é uma posição ideal para os preliminares, para fazer subir a temperatura e a excitação antes da penetração, ou mesmo transformando-se no ato sexual completo. Os apreciadores desta posição destacam a intimidade que proporciona, o facto de permitir atingir um orgasmo simultâneo mais facilmente e a mera ideia de praticá-lo. Sim, é uma posição "kinky", ou picante, que promete levá-los aos dois às nuvens.

Tenha cuidado

Os parceiros deitam-se em posições opostas, com os pés para a cabeça um do outro, de forma a praticar sexo oral no parceiro. Assim, deve ser a mulher a deitar-se por cima do homem, para que seja ela a controlar os movimentos do pénis. Em alternativa, a posição pode ser praticada lado a lado. Um dos grandes "nãos" do 69 é o potencial de distração; nem todos conseguimos concentrar-nos em dar e receber prazer ao mesmo tempo. Fora isso, tudo bem!