Bondage, atreva-se

Aventure-se na arte de restringir os sentidos

11:46

É uma confusão comum, o que é o bondage e quais as diferenças para todas as outras disciplinas de Bondage, Dominação, Sadismo e Masoquismo, ou BDSM? No entanto, a etimologia da palavra é suficiente para desfazer todas as dúvidas: bondage significa cativeiro ou escravidão. Pelo que esta prática sexual, com origens tanto no Japão do século XV ou em técnicas de tortura da Europa da Idade Média, pode ser descrita como "obtenção de prazer sexual através da privação de movimentos".

Na prática, este fetiche requer apenas um par de algemas ou uma venda. Os adeptos da modalidade podem ir mais longe, utilizando coleiras, mordaças ou mesmo cordas para restringir os movimentos, mas essa é uma opção de cada um.

Três dicas para iniciantes

1. Comece por dar uso ao bom senso. Se é um novato na matéria, vá com calma. Escolha um acessório simples e discreto para uma primeira aproximação ao bondage.

2. Converse com o seu parceiro sobre quais os limites. Na dúvida, tenha uma senha de segurança para usar caso algum dos dois ultrapasse esses limites. A ideia é sentir prazer e não dor.

3. Escolha um acessório como um lenço de seda ou uma pena para dar início às hostilidades. Com movimentos suaves, mostre ao seu parceiro que ele está totalmente à sua disposição. Ou sinta-o na sua pele.





Escolha o seu kit essencial:

