Cinco apps para levar a tecnologia para a cama

Esqueça as aplicações de engate, falamos de apps para quem pretende apimentar uma relação. Com dicas sobre sexo ou posições, exercícios para estar em forma na cama ou brincadeiras para jogar com o smartphone.

09:59

Estas são as nossas cinco escolhas para melhorar a sua vida sexual sem sair de casa. Aliás, sem largar o telemóvel.





Manual de instruções

iKamasutra

Oitenta dicas e posições divididas por nove secções, espaço para anotações e até uma suave música de cítara para criar ambiente. Se o Kamasutra é o rei dos livros sobre sexo, esta app só pode ser a nossa primeira escolha.

Ir aos treinos

Lick This

Uma espécie de manual de sexo oral, a Lick This permite que testemos as nossas capacidades a praticar cunnilingus. Funciona desta forma: envolva o ecrã do smartphone em filme plástico e faça os movimentos com a sua língua seguindo as instruções. As versões mais recentes desta tecnologia, como o OCast, permitem mesmo praticar cunnilingus através do smartphone numa mulher que esteja a usar um vibrador com ligação por Bluetooth.

Verdade ou consequência

Dirty Game: Hot Truth or Dare

Classic, Icebraker, Flirt, Romantic, Foreplay, Sex – escolha a sua categoria e jogue. Uma app divertida, para usar em brincadeiras sexuais. Um upgrade do velhinho Verdade ou Consequência, que pode ser perfeitamente combinado com outros jogos, como este baralho de cartas Kamasutra, para uma noite de jogos e brincadeiras sexuais, tanto entre amigos como em privado.

Faites vos jeux

Sexy Dice

Basta lançar os dados e cumprir as ordens. A aplicação Sexy Dice promete transformar uma noite normal em momentos de paixão. No total, há três dados, sendo que cada um deles cumpre uma função. No primeiro, é dada a ordem, no segundo, a zona do corpo, e o terceiro garante um bónus.



Flexibilidade

Yoga for Sex

Exclusivo iPhone, esta app apresenta e ensina as melhores posições de ioga, como o nome indica, para sexo. As posições têm nomes sugestivos como Downward Facing Dog, Legs Up the Wall ou mesmo Better Orgasms. Alie-se a isto as dicas para melhorar a respiração e temos uma receita explosiva.