Cinco brinquedos sexuais para este verão

Se leu o nosso artigo " GPS: em busca do ponto G ", este gadget é para si. O Osci Ponto G Lovense é um vibrador produzido com o propósito de estimular o ponto G. Controlável a curta e longa distância, através de bluetooth ou da app, é o primeiro vibrador oscilante exclusivo para o ponto G. Os seus modos de vibração ilimitados e a possibilidade de funcionar ao som de música armazenada no smartphone tornam-no num dos mais excitantes gadgets do mercado.