Como usar uma bomba de vácuo

Enlarge your pennis: desta vez é a sério

Foram criadas para ajudar no tratamento das disfunções eréteis e são cada vez mais populares. Falamos das bombas de vácuo para aumento do pénis, uma preciosa ajuda para os que entendem que o tamanho importa mesmo.

Se está curioso, fique a saber que existem três tipos de bombas no mercado – manuais, elétricas e de água. No entanto, todas funcionam seguindo o mesmo princípio, através da sucção de ar.

O modus operandi é simples: o utilizador coloca o pénis semiereto dentro de um tubo e, à medida que o ar dentro desse tubo diminui, aumenta o fluxo sanguíneo no pénis, o que provoca um aumento da ereção.

Precauções

Antes de comprar um destes produtos, aconselhe-se com o seu médico e procure ajuda de profissionais. Evite fazer uma compra por impulso, sem o conhecimento que a utilização de um produto deste tipo exige. Posto isto, escolha a sua. Adeqúe as dimensões da bomba às do seu pénis, ou seja, não compre uma bomba de vácuo demasiado grande ou pequena. Prefira bombas que disponham de uma válvula de escape ou limitadora de vácuo e que seja transparente, para que possa ver o pénis enquanto a utiliza.

Como usar

Os principiantes não devem usar uma bomba de vácuo mais do que três vezes por semana. Coloque o pénis, lubrificado, dentro do cilindro – caso se trate de uma bomba de vácuo hidro, encha-a com água primeiro. Ligue-a na potência mínima, caso funcione a baterias, ou inicie o processo manualmente. Evite sobrebombear, pelo menos nas primeiras utilizações, cujo tempo máximo deve ser de 10 a 15 minutos de utilização, com paragens de 3 a 5 minutos. Assim evitará quaisquer tipo de lesões no corpo cavernoso e tecidos do pénis. E pare imediatamente se sentir qualquer desconforto ou dor.

Escolha a sua

Bomba PW Beginners Power Pump

Ideal para principiantes, garante o aumento do tamanho do pénis e da duração da ereção. Mede um total de 20 cm (19 cm no interior) e conta com um diâmetro de 6 cm (5 cm no interior).

Bomba Mr. Big

Em formato XXL, mede 29 cm e tem um diâmetro de 6,5 cm. Dispõe de válvula de alívio de pressão e vem com três mangas de substituição em látex. Ao longo do tubo, uma régua mostra-lhe o quanto está a progredir.

Bathmate Hydromax 5

Pequena, ideal para homens com pénis de entre 10 cm e 12,5 cm de comprimento. Para utilizar no banho, durante um máximo de 15 minutos.