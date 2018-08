Descubra o seu P-spot

Carregue no botão, descubra a zona erógena que o vai levar aos céus

09:55

Se já ouviu falar no ponto G, se o descobriu e a surpresa foi agradável, saiba que também o corpo masculino dispõe de um "botão" que, quando ligado, proporciona orgasmos de intensidade inigualável. Falamos do ponto P, de próstata.

Ao contrário do que muitos homens, e heterossexuais, pensam, o prazer que podem obter vai muito além do que é proporcionado apenas pelo pénis. Além das zonas erógenas como o frénulo (aquele veio que une a glande ao corpo do pénis) e do períneo (a zona entre os testículos e o ânus), os homens podem ainda explorar a próstata através de massagens ou mesmo do uso de sex toys para estimulação anal.

Esta glândula é responsável pela produção de fluido prostático, um dos componentes do esperma. Quando estimulada, de acordo com uma pesquisa levada a cabo pela Lelo, uma empresa de produção de brinquedos sexuais, pode levar a orgasmos 33% mais intensos do que o normal.

Por receio, com o "fantasma" da homossexualidade a pairar sobre a cabeça de alguns homens heterossexuais, este ponto é ainda quase desconhecido entre o género masculino. Uma boa forma de se iniciar na descoberta deste ponto é através de uma massagem do períneo.

Os mais atrevidos podem optar por brinquedos como o Power Plug Penisring, um estimulador três em um , que consiste num anel peniano, um plug anal e estimulador da próstata